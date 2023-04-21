https://ria.ru/20230421/plan-1866965407.html

В ЕС раскритиковали план Бразилии по прекращению огня на Украине

В ЕС раскритиковали план Бразилии по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 21.04.2023

В ЕС раскритиковали план Бразилии по прекращению огня на Украине

Евросоюз не признает и не продвигает никаких мирных инициатив по Украине, за исключением "мирного плана" Владимира Зеленского, заявил журналистам... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:32

2023-04-21T17:32

2023-04-21T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

москва

россия

мария захарова

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853330482_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_23b3e157e0b57b01f8f0428fca2c1b85.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз не признает и не продвигает никаких мирных инициатив по Украине, за исключением "мирного плана" Владимира Зеленского, заявил журналистам высокопоставленный европейский дипломат. "Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского, все его пункты, обсуждаем его продвижение на международной арене. Что касается других инициатив, то только украинцы могут решать, когда и где начинать взаимодействовать с Россией по любой инициативе. Мы не слышали от украинских властей никаких запросов незамедлительно работать на таком направлении", - сказал европейский представитель. Он, в частности, назвал "несвоевременной и политически мотивированной" инициативу Бразилии по прекращению огня, потому что она, якобы, выдвигается в преддверии "вероятного контрнаступления украинских вооруженных сил". Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, мария захарова, владимир зеленский, евросоюз, дмитрий песков