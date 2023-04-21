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В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России - РИА Новости, 21.04.2023
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18:27 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/pistorius-1866980382.html
В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России
В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России - РИА Новости, 21.04.2023
В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фашизмом слова министра обороны Германии Бориса Писториуса об атаках по территории России. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:27
2023-04-21T18:27
в мире
германия
россия
борис писториус
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фашизмом слова министра обороны Германии Бориса Писториуса об атаках по территории России. Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что проведение военных операций Украины на территории Российской Федерации является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. "Это заявление из разряда фашистской идеологии. Фактически это призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Уверен, что мы не должны оставлять это без ответа. Любой агрессор, который посягнет на нашу территорию, получит сполна, тому есть множество исторических примеров, и кому как не Германии о них знать", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом депутат призвал правоохранительные органы проверить слова Писториуса на предмет состава преступления против безопасности, суверенитета и территориальной целостности России и при необходимости возбудить уголовное дело.
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в мире, германия, россия, борис писториус, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Германия, Россия, Борис Писториус, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России

Депутат Шеремет назвал слова министра обороны ФРГ Писториуса об атаках по России фашизмом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фашизмом слова министра обороны Германии Бориса Писториуса об атаках по территории России.
Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что проведение военных операций Украины на территории Российской Федерации является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц.
"Это заявление из разряда фашистской идеологии. Фактически это призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Уверен, что мы не должны оставлять это без ответа. Любой агрессор, который посягнет на нашу территорию, получит сполна, тому есть множество исторических примеров, и кому как не Германии о них знать", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат призвал правоохранительные органы проверить слова Писториуса на предмет состава преступления против безопасности, суверенитета и территориальной целостности России и при необходимости возбудить уголовное дело.
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Вчера, 15:40
 
В миреГерманияРоссияБорис ПисториусМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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