https://ria.ru/20230421/pistorius-1866980382.html

В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России

В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России - РИА Новости, 21.04.2023

В Госдуме назвали фашизмом слова министра обороны ФРГ об атаках по России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фашизмом слова министра обороны Германии Бориса Писториуса об атаках по территории России. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:27

2023-04-21T18:27

2023-04-21T18:27

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германия

россия

борис писториус

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фашизмом слова министра обороны Германии Бориса Писториуса об атаках по территории России. Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что проведение военных операций Украины на территории Российской Федерации является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. "Это заявление из разряда фашистской идеологии. Фактически это призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Уверен, что мы не должны оставлять это без ответа. Любой агрессор, который посягнет на нашу территорию, получит сполна, тому есть множество исторических примеров, и кому как не Германии о них знать", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом депутат призвал правоохранительные органы проверить слова Писториуса на предмет состава преступления против безопасности, суверенитета и территориальной целостности России и при необходимости возбудить уголовное дело.

https://ria.ru/20230421/medvedev-1866931021.html

германия

россия

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Кирилл Волков

в мире, германия, россия, борис писториус, михаил шеремет, госдума рф