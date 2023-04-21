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Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом
Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом - РИА Новости, 22.04.2023
Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом
Сын представителя Кремля Дмитрия Пескова проходил службу в составе группы "Вагнер" рядовым артиллеристом, рассказал ее глава Евгений Пригожин в репортаже... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-21T22:54
2023-04-21T22:54
2023-04-22T00:04
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сын представителя Кремля Дмитрия Пескова проходил службу в составе группы "Вагнер" рядовым артиллеристом, рассказал ее глава Евгений Пригожин в репортаже Telegram-канала "Позывной Брюс"."Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Забери его артиллеристом", — отметил Пригожин.При этом, по его словам, молодой человек "абсолютно нормально" справился с работой на "Урагане".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Англия, Америка, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, В мире
Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что сын Пескова служил артиллеристом в составе группы