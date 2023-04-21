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Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 21.04.2023 (обновлено: 00:04 22.04.2023)
https://ria.ru/20230421/peskov-1867024826.html
Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом
Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом - РИА Новости, 22.04.2023
Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом
Сын представителя Кремля Дмитрия Пескова проходил службу в составе группы "Вагнер" рядовым артиллеристом, рассказал ее глава Евгений Пригожин в репортаже... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-21T22:54
2023-04-22T00:04
специальная военная операция на украине
россия
англия
америка
евгений пригожин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сын представителя Кремля Дмитрия Пескова проходил службу в составе группы "Вагнер" рядовым артиллеристом, рассказал ее глава Евгений Пригожин в репортаже Telegram-канала "Позывной Брюс"."Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Забери его артиллеристом", — отметил Пригожин.При этом, по его словам, молодой человек "абсолютно нормально" справился с работой на "Урагане".
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россия, англия, америка, евгений пригожин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Англия, Америка, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, В мире
Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что сын Пескова служил артиллеристом в составе группы

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сын представителя Кремля Дмитрия Пескова проходил службу в составе группы "Вагнер" рядовым артиллеристом, рассказал ее глава Евгений Пригожин в репортаже Telegram-канала "Позывной Брюс".
"Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Забери его артиллеристом", — отметил Пригожин.
При этом, по его словам, молодой человек "абсолютно нормально" справился с работой на "Урагане".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАнглияАмерикаЕвгений ПригожинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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