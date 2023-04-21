https://ria.ru/20230421/peremirie-1866995641.html

ВС Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы

ВС Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы - РИА Новости, 21.04.2023

ВС Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы

Вооруженные силы Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), говорится в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:38

2023-04-21T19:38

2023-04-21T19:49

в мире

судан

столкновения в хартуме

хартум (город)

мухаммед дагло

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КАИР, 21 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), говорится в заявлении ВС страны."Вооруженные силы согласились на перемирие сроком три дня, начиная с сегодняшней пятницы, 21 апреля, чтобы граждане смогли отпраздновать Ид аль-Фитр и были оказаны гуманитарные услуги", - заявили вооруженные силы Судана в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).В своем заявлении вооруженные силы Судана выразили надежду на то, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) будут соблюдать все требования перемирия и остановят какие-либо военные передвижения.В пятницу утром очевидцы сообщили РИА Новости, что столкновения между вооруженными силами Судана и СБР проходят в первый день мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр в районе примыкающей к аэропорту Хартума улицы Аль-Матар, несмотря на объявленное СБР перемирие. Позднее очевидцы рассказали, что СБР разместили крупные подкрепления на западе Омдурмана, который тоже является городом-спутником Хартума.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, столкновения в хартуме, хартум (город), мухаммед дагло