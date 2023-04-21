https://ria.ru/20230421/patriot-1866941441.html

Голландские военные тайно обучали ВСУ использовать Patriot

Голландские военные тайно обучали ВСУ использовать Patriot - РИА Новости, 21.04.2023

Голландские военные тайно обучали ВСУ использовать Patriot

Голландские военные в последние недели тайно обучали украинских солдат использованию зенитно-ракетного комплекса Patriot, подготовка уже завершена, пишет... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:18

2023-04-21T16:18

2023-04-21T16:18

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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Голландские военные в последние недели тайно обучали украинских солдат использованию зенитно-ракетного комплекса Patriot, подготовка уже завершена, пишет издание Telegraaf со ссылкой на командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейма. Сообщается, что обучение украинских военнослужащих проходило в поселении Вредепил в голландской провинции Лимбург: именно здесь находится Объединенное наземное командование ПВО Королевской армии Нидерландов. "Десятинедельный курс обучения использованию ЗРК Patriot завершен. Это был чрезвычайно интенсивный ускоренный курс с занятиями от 12 до 15 часов шесть-семь дней в неделю", - пишет издание. По словам Эйхельсхейма, информация об этом обучении не разглашалась из соображений безопасности. Отмечается, что при подготовке украинских военных в таком ускоренном ритме минобороны Нидерландов пришлось прибегнуть к особым мерам, чтобы не нарушать закон о режиме работы, так как голландским инструкторам пришлось работать больше, чем положено. Это привело к недовольству и жалобам в профсоюзы со стороны голландских военных. В результате министерство распорядилось сделать инструкторам надбавку. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot. Как сообщили 19 апреля в минобороны Украины, системы ПВО уже прибыли в страну. Накануне также стало известно, что Нидерланды вместе с Данией передадут Украине 14 танков Leopard в 2024 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230419/pvo-1866373176.html

https://ria.ru/20230421/patriot-1866824461.html

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в мире, украина, нидерланды, технологии, нато