https://ria.ru/20230421/parlamentarii-1866881751.html

Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины

Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины - РИА Новости, 21.04.2023

Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины

Члены Молодежного парламента Вологодской области за год провели более 150 мероприятий патриотической направленности, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:22

2023-04-21T13:22

2023-04-21T13:22

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 21 апр – РИА Новости. Члены Молодежного парламента Вологодской области за год провели более 150 мероприятий патриотической направленности, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания со ссылкой на заявление главы парламента области Андрея Луценко.Состоялось восьмое заседание Молодежного парламента Вологодской области, где обсудили работу молодежи в рамках патриотического воспитания. Луценко отметил, что в условиях проведения специальной военной операции, беспрецедентного количества санкций против России патриотизм играет важную роль в поддержании мира и стабильности в стране.Как отмечается в материале, молодежь вовлекает ребят в работу по благоустройству и уборке территорий рядом с памятниками, организовываются встречи с ветеранами, проводятся патриотические игры и квесты.На заседании также обсудили реализацию областных патриотических проектов. Начальник управления по молодежной политике правительства области Виталий Кобыльников рассказал о том, что в Вологде готовится к открытию центр патриотического воспитания.По данным пресс-службы, на заседании в рамках патриотического воспитания обсуждалась помощь военнослужащим и их семьям. С начала 2023 года молодые парламентарии привлекли к этой работе более 1,7 тысячи человек. Среди волонтеров - школьники, студенты, работающая молодежь, а также "серебряные" волонтеры. Добровольцы собирают гуманитарную помощь и денежные средства, помогают в изготовлении окопных свечей, маскировочных сетей и других вещей для военнослужащих.Также на заседании Луценко предложил внести поправки в областной закон о патриотическом воспитании, который был принят в 2020 году, с учетом происходящих событий в стране.

https://ria.ru/20230404/lutsenko-1862982083.html

https://ria.ru/20230405/goroda-1863212729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, вологда, законодательное собрание вологодской области