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Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины - РИА Новости, 21.04.2023
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Вологодская область
 
13:22 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/parlamentarii-1866881751.html
Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины
Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины - РИА Новости, 21.04.2023
Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины
Члены Молодежного парламента Вологодской области за год провели более 150 мероприятий патриотической направленности, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:22
2023-04-21T13:22
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
вологда
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 21 апр – РИА Новости. Члены Молодежного парламента Вологодской области за год провели более 150 мероприятий патриотической направленности, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания со ссылкой на заявление главы парламента области Андрея Луценко.Состоялось восьмое заседание Молодежного парламента Вологодской области, где обсудили работу молодежи в рамках патриотического воспитания. Луценко отметил, что в условиях проведения специальной военной операции, беспрецедентного количества санкций против России патриотизм играет важную роль в поддержании мира и стабильности в стране.Как отмечается в материале, молодежь вовлекает ребят в работу по благоустройству и уборке территорий рядом с памятниками, организовываются встречи с ветеранами, проводятся патриотические игры и квесты.На заседании также обсудили реализацию областных патриотических проектов. Начальник управления по молодежной политике правительства области Виталий Кобыльников рассказал о том, что в Вологде готовится к открытию центр патриотического воспитания.По данным пресс-службы, на заседании в рамках патриотического воспитания обсуждалась помощь военнослужащим и их семьям. С начала 2023 года молодые парламентарии привлекли к этой работе более 1,7 тысячи человек. Среди волонтеров - школьники, студенты, работающая молодежь, а также "серебряные" волонтеры. Добровольцы собирают гуманитарную помощь и денежные средства, помогают в изготовлении окопных свечей, маскировочных сетей и других вещей для военнослужащих.Также на заседании Луценко предложил внести поправки в областной закон о патриотическом воспитании, который был принят в 2020 году, с учетом происходящих событий в стране.
https://ria.ru/20230404/lutsenko-1862982083.html
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вологодская область, андрей луценко, вологда, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Вологда, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко сообщил о патриотической работе молодых парламентариев Вологодчины

© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Заксобрание Вологодской области
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ВОЛОГДА, 21 апр – РИА Новости. Члены Молодежного парламента Вологодской области за год провели более 150 мероприятий патриотической направленности, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания со ссылкой на заявление главы парламента области Андрея Луценко.
Состоялось восьмое заседание Молодежного парламента Вологодской области, где обсудили работу молодежи в рамках патриотического воспитания. Луценко отметил, что в условиях проведения специальной военной операции, беспрецедентного количества санкций против России патриотизм играет важную роль в поддержании мира и стабильности в стране.
«
"Рад, что к работе по воспитанию патриотизма так активно подключилась наша молодежь. За год молодые парламентарии провели более 150 мероприятий патриотической направленности во всех районах и округах региона. Сейчас как никогда мы должны прививать любовь к нашей Родине, делиться только достоверной информацией о происходящем в стране и мире, направлять наше молодое поколение в правильное русло", - сказал Луценко.
Как отмечается в материале, молодежь вовлекает ребят в работу по благоустройству и уборке территорий рядом с памятниками, организовываются встречи с ветеранами, проводятся патриотические игры и квесты.
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На заседании также обсудили реализацию областных патриотических проектов. Начальник управления по молодежной политике правительства области Виталий Кобыльников рассказал о том, что в Вологде готовится к открытию центр патриотического воспитания.
«
"В скором времени начнутся ремонтно-восстановительные работы. Планируем открыть центр уже осенью. Также пересматриваем форматы деятельности, чтобы более эффективно работать в условиях нового времени", - пояснил Кобыльников.
По данным пресс-службы, на заседании в рамках патриотического воспитания обсуждалась помощь военнослужащим и их семьям. С начала 2023 года молодые парламентарии привлекли к этой работе более 1,7 тысячи человек. Среди волонтеров - школьники, студенты, работающая молодежь, а также "серебряные" волонтеры. Добровольцы собирают гуманитарную помощь и денежные средства, помогают в изготовлении окопных свечей, маскировочных сетей и других вещей для военнослужащих.
Также на заседании Луценко предложил внести поправки в областной закон о патриотическом воспитании, который был принят в 2020 году, с учетом происходящих событий в стране.
«
"Предлагаю вам как молодым парламентариям, провести мониторинг нашего областного закона о патриотическом воспитании. Исходя из сегодняшних новых задач и вызовов важно, чтобы у нас имелась хорошая законодательная база для всех запланированных мероприятий в этом направлении", - сказал спикер регионального парламента.
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Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоВологдаЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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