Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 21.04.2023 (обновлено: 10:51 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/otnosheniya-1866824284.html
МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы
МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы - РИА Новости, 21.04.2023
МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы
Третьи стороны не имеют права вмешиваться в двусторонние отношения Китая и России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:39
2023-04-21T10:51
пекин
москва
мид кнр
в мире
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Третьи стороны не имеют права вмешиваться в двусторонние отношения Китая и России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю "тяжелыми последствиями", если тот будет оказывать содействие России в конфликте на Украине. Вашингтон продолжит "чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина и компаний в его юрисдикции, последствия любых нарушений будут тяжелыми", сказала Йеллен."Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и развивали новый тип отношений между крупными странами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы кардинально отличаются от "маленьких кружков" и "блоковой конфронтации", которыми занимаются США."Ни одно государство не имеет права вмешиваться (в отношения РФ и КНР)", - сказал он.Дипломат отметил, что Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию в отношении украинского кризиса, активно продвигал мирные переговоры и играл конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса.
https://ria.ru/20230420/konflikt-1866761675.html
https://ria.ru/20230419/drony-1866351540.html
пекин
москва
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, москва, мид кнр, в мире, китай, россия
Пекин, Москва, МИД КНР, В мире, Китай, Россия
МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы

МИД КНР: никто не имеет права вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Третьи стороны не имеют права вмешиваться в двусторонние отношения Китая и России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю "тяжелыми последствиями", если тот будет оказывать содействие России в конфликте на Украине. Вашингтон продолжит "чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина и компаний в его юрисдикции, последствия любых нарушений будут тяжелыми", сказала Йеллен.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине
20 апреля, 22:35
"Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и развивали новый тип отношений между крупными странами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы кардинально отличаются от "маленьких кружков" и "блоковой конфронтации", которыми занимаются США.
"Ни одно государство не имеет права вмешиваться (в отношения РФ и КНР)", - сказал он.
Дипломат отметил, что Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию в отношении украинского кризиса, активно продвигал мирные переговоры и играл конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Китай отверг обвинения в якобы поставках дронов России в военных целях
19 апреля, 14:59
 
ПекинМоскваМИД КНРВ миреКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала