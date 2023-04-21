https://ria.ru/20230421/otnosheniya-1866824284.html

МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы

МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы - РИА Новости, 21.04.2023

МИД КНР призвал не вмешиваться в двусторонние отношения Пекина и Москвы

Третьи стороны не имеют права вмешиваться в двусторонние отношения Китая и России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:39

2023-04-21T10:39

2023-04-21T10:51

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ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Третьи стороны не имеют права вмешиваться в двусторонние отношения Китая и России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю "тяжелыми последствиями", если тот будет оказывать содействие России в конфликте на Украине. Вашингтон продолжит "чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина и компаний в его юрисдикции, последствия любых нарушений будут тяжелыми", сказала Йеллен."Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и развивали новый тип отношений между крупными странами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы кардинально отличаются от "маленьких кружков" и "блоковой конфронтации", которыми занимаются США."Ни одно государство не имеет права вмешиваться (в отношения РФ и КНР)", - сказал он.Дипломат отметил, что Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию в отношении украинского кризиса, активно продвигал мирные переговоры и играл конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса.

https://ria.ru/20230420/konflikt-1866761675.html

https://ria.ru/20230419/drony-1866351540.html

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