https://ria.ru/20230421/orvi-1866790730.html
Московский производитель зарегистрирует тест-панели для диагностики ОРВИ
Московский производитель зарегистрирует тест-панели для диагностики ОРВИ - РИА Новости, 21.04.2023
Московский производитель зарегистрирует тест-панели для диагностики ОРВИ
Московский производитель готовит к регистрации тест-панели для диагностики ОРВИ, кишечных бактерий и ряда других заболеваний, сообщается на портале мэра... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:00
2023-04-21T08:00
2023-04-21T08:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московский производитель готовит к регистрации тест-панели для диагностики ОРВИ, кишечных бактерий и ряда других заболеваний, сообщается на портале мэра столицы. "Московское предприятие в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики. Это позволит расширить ассортимент компании вдвое... Производитель готовит к регистрации комплексные тест-панели для диагностики ОРВИ, кишечных бактерий и ряда других заболеваний, а также уже ожидает решения по некоторым из них", - говорится на сайте. Отмечается, что предприятие также автоматизировало ПЦР-лаборатории. Так, роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах.
https://ria.ru/20230421/kor-1866786440.html
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общество, россия
Московский производитель зарегистрирует тест-панели для диагностики ОРВИ
Московский производитель готовит к регистрации тест-панели для диагностики ОРВИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Московский производитель готовит к регистрации тест-панели для диагностики ОРВИ, кишечных бактерий и ряда других заболеваний, сообщается на портале мэра столицы
.
"Московское предприятие в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики. Это позволит расширить ассортимент компании вдвое... Производитель готовит к регистрации комплексные тест-панели для диагностики ОРВИ, кишечных бактерий и ряда других заболеваний, а также уже ожидает решения по некоторым из них", - говорится на сайте.
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Отмечается, что предприятие также автоматизировало ПЦР-лаборатории. Так, роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах.