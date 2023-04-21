https://ria.ru/20230421/opros-1866825211.html

Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 21.04.2023

Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Доверяют президенту России Владимиру Путину 80,1 процента россиян, 77,5 процента граждан одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:43

2023-04-21T10:43

2023-04-21T17:22

россия

общество

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Доверяют президенту России Владимиру Путину 80,1 процента россиян, 77,5 процента граждан одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 80,1% россиян на прямой вопрос о доверии президенту РФ ответили положительно, с ними не согласились 16,1% опрошенных. Одобрение по отношению к деятельности Путина выразили 77,5% граждан, не одобряют — 13,7% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 10 по 16 апреля среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

https://ria.ru/20230420/regiony-1866609914.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, вциом