https://ria.ru/20230421/opros-1866825211.html
Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 21.04.2023
Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Доверяют президенту России Владимиру Путину 80,1 процента россиян, 77,5 процента граждан одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:43
2023-04-21T10:43
2023-04-21T17:22
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вциом
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Доверяют президенту России Владимиру Путину 80,1 процента россиян, 77,5 процента граждан одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 80,1% россиян на прямой вопрос о доверии президенту РФ ответили положительно, с ними не согласились 16,1% опрошенных. Одобрение по отношению к деятельности Путина выразили 77,5% граждан, не одобряют — 13,7% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 10 по 16 апреля среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
https://ria.ru/20230420/regiony-1866609914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир путин, вциом
Россия, Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют 80,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80,1 процента
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Доверяют президенту России Владимиру Путину 80,1 процента россиян, 77,5 процента граждан одобряют его деятельность, следует из результатов опроса
ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 80,1% россиян на прямой вопрос о доверии президенту РФ ответили положительно, с ними не согласились 16,1% опрошенных.
Одобрение по отношению к деятельности Путина выразили 77,5% граждан, не одобряют — 13,7% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 10 по 16 апреля среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
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