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В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери - РИА Новости, 21.04.2023
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21:41 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/obvinenie-1867016187.html
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери - РИА Новости, 21.04.2023
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери
Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T21:41
2023-04-21T21:41
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, 38-летняя жительница Пензы с октября 2020 по март 2022 года снимала порнографические фото своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, а затем продавала их в мессенджере и на сайте, заработав на этом около 2,5 миллиона рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники областного главка МВД. "В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала. По решению суда обвиняемая содержится под домашним арестом", - говорится в сообщении. Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Девочка в настоящее время проживает с отцом, уточнили в СК. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что ребенку в настоящее время 11 лет.
https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html
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происшествия, пенза
Происшествия, Пенза
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери

В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери на 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 38-летняя жительница Пензы с октября 2020 по март 2022 года снимала порнографические фото своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, а затем продавала их в мессенджере и на сайте, заработав на этом около 2,5 миллиона рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники областного главка МВД.
"В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала. По решению суда обвиняемая содержится под домашним арестом", - говорится в сообщении. Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Девочка в настоящее время проживает с отцом, уточнили в СК.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что ребенку в настоящее время 11 лет.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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