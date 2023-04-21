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В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери - РИА Новости, 21.04.2023
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери
Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T21:41
2023-04-21T21:41
2023-04-21T21:41
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, 38-летняя жительница Пензы с октября 2020 по март 2022 года снимала порнографические фото своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, а затем продавала их в мессенджере и на сайте, заработав на этом около 2,5 миллиона рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники областного главка МВД. "В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала. По решению суда обвиняемая содержится под домашним арестом", - говорится в сообщении. Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Девочка в настоящее время проживает с отцом, уточнили в СК. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что ребенку в настоящее время 11 лет.
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происшествия, пенза
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери на 2,5 миллиона рублей
САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости.
Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление
СК РФ.
По данным следствия, 38-летняя жительница Пензы с октября 2020 по март 2022 года снимала порнографические фото своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, а затем продавала их в мессенджере и на сайте, заработав на этом около 2,5 миллиона рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники областного главка МВД.
"В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала. По решению суда обвиняемая содержится под домашним арестом", - говорится в сообщении. Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Девочка в настоящее время проживает с отцом, уточнили в СК.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что ребенку в настоящее время 11 лет.
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