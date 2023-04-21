https://ria.ru/20230421/obvinenie-1867016187.html

В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери

В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери - РИА Новости, 21.04.2023

В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери

Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T21:41

2023-04-21T21:41

2023-04-21T21:41

происшествия

пенза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Жительница Пензы обвиняется в изготовлении и продаже порнографических снимков своей маленькой дочери в интернете на 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, 38-летняя жительница Пензы с октября 2020 по март 2022 года снимала порнографические фото своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, а затем продавала их в мессенджере и на сайте, заработав на этом около 2,5 миллиона рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники областного главка МВД. "В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала. По решению суда обвиняемая содержится под домашним арестом", - говорится в сообщении. Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Девочка в настоящее время проживает с отцом, уточнили в СК. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что ребенку в настоящее время 11 лет.

https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пенза