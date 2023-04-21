https://ria.ru/20230421/obuchenie-1866979944.html
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии - РИА Новости, 21.04.2023
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии
Обучение в Германии прошли или проходят около 11,5 тысячи украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:25
2023-04-21T18:25
2023-04-21T18:25
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Обучение в Германии прошли или проходят около 11,5 тысячи украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. "Около 2,5 тысячи украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тысяч закончили тренировки и вернулись на Украину", - сказал Милли журналистам. Он отметил, что 65 украинских военных недавно завершили обучение использованию американской системы ПВО Patriot. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В мире, Германия, Украина, Россия, Марк Милли, Пентагон, Евросоюз, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии
Милли заявил, что около 11,5 тысячи военных ВСУ прошли или проходят обучение в Германии