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Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/obuchenie-1866979944.html
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии - РИА Новости, 21.04.2023
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии
Обучение в Германии прошли или проходят около 11,5 тысячи украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:25
2023-04-21T18:25
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украина
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Обучение в Германии прошли или проходят около 11,5 тысячи украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. "Около 2,5 тысячи украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тысяч закончили тренировки и вернулись на Украину", - сказал Милли журналистам. Он отметил, что 65 украинских военных недавно завершили обучение использованию американской системы ПВО Patriot. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866962736.html
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в мире, германия, украина, россия, марк милли, пентагон, евросоюз, жозеп боррель, сергей лавров, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Марк Милли, Пентагон, Евросоюз, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Пентагон рассказал об обучении украинских военных в Германии

Милли заявил, что около 11,5 тысячи военных ВСУ прошли или проходят обучение в Германии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Обучение в Германии прошли или проходят около 11,5 тысячи украинских военных, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
"Около 2,5 тысячи украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тысяч закончили тренировки и вернулись на Украину", - сказал Милли журналистам.
Он отметил, что 65 украинских военных недавно завершили обучение использованию американской системы ПВО Patriot.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияМарк МиллиПентагонЕвросоюзЖозеп БоррельСергей ЛавровНАТО
 
 
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