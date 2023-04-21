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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T22:17

2023-04-21T22:17

2023-04-21T22:17

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

сцкк

донецк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.35 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.30 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

куйбышевский район

донецк

украина

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куйбышевский район, сцкк, донецк, украина, происшествия