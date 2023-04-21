https://ria.ru/20230421/obstrel-1866982455.html

Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку и Донецк - РИА Новости, 21.04.2023

Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли в пятницу Донецк и Макеевку, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщило представительство... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:37

2023-04-21T18:37

2023-04-21T18:37

специальная военная операция на украине

справки

макеевка

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Донецк и Макеевку, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.45 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 16.45 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.15 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html

макеевка

донецк

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справки, макеевка, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия