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Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:58
2023-04-21T16:58
2023-04-21T16:58
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.15 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, кировский район, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку