https://ria.ru/20230421/obstrel-1866938499.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:03

2023-04-21T16:03

2023-04-21T16:03

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.35 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

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донецк, петровский район, украина, происшествия