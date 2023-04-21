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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:03
2023-04-21T16:03
2023-04-21T16:03
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.35 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, петровский район, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка