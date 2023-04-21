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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли в пятницу Никитовский район Горловки, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:27
2023-04-21T14:27
2023-04-21T14:27
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
стирол
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Никитовский район Горловки, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке два снаряда