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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли в пятницу Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:29
2023-04-21T13:29
2023-04-21T13:29
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку