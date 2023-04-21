https://ria.ru/20230421/norvegiya-1866897062.html

Норвегия опровергла данные о шпионаже со стороны российских траулеров

Норвегия опровергла данные о шпионаже со стороны российских траулеров - РИА Новости, 21.04.2023

Норвегия опровергла данные о шпионаже со стороны российских траулеров

Представители норвежской судоверфи в приграничном с Россией Киркенесе заявляют, что не находят на борту российских траулеров, которые заходят на верфь на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:10

2023-04-21T14:10

2023-04-21T18:01

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МУРМАНСК, 21 апр - РИА Новости. Представители норвежской судоверфи в приграничном с Россией Киркенесе заявляют, что не находят на борту российских траулеров, которые заходят на верфь на ремонт, никакого шпионского оборудования, вопреки прозвучавшим недавно заявлениям, сообщила телерадиокомпания NRK. На этой неделе телекомпания опубликовало результаты расследования, согласно которому до 50 гражданских российских судов могли быть задействованы в разведывательных операциях против Норвегии – якобы на них установлено шпионское оборудование. "Райнер Ингебригтсен каждый день занимается ремонтом российских рыболовецких судов. Ему пока не удалось обнаружить на борту никакого подозрительного оборудования", - говорится в статье NRK. Как отмечается, Ингебригтсен - главный представитель профсоюза на верфи "Кимек" в Киркенесе - говорит, что российские рыболовецкие суда - это основа работы предприятия. "Около 80% нашего оборота приходится на российские рыболовные суда", - поясняет он. Сообщается, что ни Ингебригтсен, ни директор "Кимека" Грегер Маннсверк - никогда не находили подозрительного оборудования на борту судов, которые обслуживались или ремонтировались на "Кимеке". "У нас есть достаточно хорошее представление о том, что находится на борту, и мы никогда не находили ничего, что указывало бы на то, что они занимаются сбором разведывательной информации. Мы не можем знать, есть ли сегодня на борту судов сотрудники разведки, но ни один рыбак не заходит в норвежскую гавань без того, чтобы полиция и вооруженные силы не имели полного представления о том, кто находится на борту", - приводятся в сообщении слова Маннсверка. Сегодня российские рыболовецкие суда могут заходить в три норвежских порта: Киркенес, Бётсфьорд и Тромсё. В Киркенес, который находится недалеко от границы с Мурманской областью, заходит больше всего российских рыболовецких судов.

https://ria.ru/20230414/diplomaty-1865341743.html

https://ria.ru/20230413/samolet-1865142722.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, норвегия