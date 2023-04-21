https://ria.ru/20230421/nepriyazn-1866878415.html
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине - РИА Новости, 21.04.2023
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине
Неприязнь россиян друг ко другу сегодня – это измена Родине, люди с помощью Божией должны преодолеть это, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:08
2023-04-21T13:08
2023-04-21T13:08
религия
россия
донбасс
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Неприязнь россиян друг ко другу сегодня – это измена Родине, люди с помощью Божией должны преодолеть это, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (Подмосковье). "Дай Бог, чтобы вера православная питала наш народ, воспламеняя любовь и Церкви, Родине и друг ко другу. Мы действительно должны быть сегодня сплоченными. Нужно на далекую периферию отнести вопросы друг ко другу, раздражительность, неприязнь. Сегодня неприязнь друг ко другу – это как измена Родине. Никакой неприязни не должно быть. Все должны преодолеть силой Божией и молитвой. И тогда будем иметь силу, которой убоятся те, кто мечтает о разорении земли русской", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, вся страна, "народ наш проходит через очень непростые внешние обстоятельства". "Сегодня, когда наши бойцы защищают на Донбассе Россию, они борются за будущее нашей страны. Я призываю особенно возносить молитвы за президента, о властях и воинстве, и о всем народе, чтобы никакие внешние и внутренние недоброжелательные силы не могли разделить нас, а потому и ослабить", - призвал патриарх Кирилл, напомнив, что преподобный Сергий Радонежский – основатель Троице-Сергиевой лавры – "молился об объединении русских". Патриарх отметил, что Запад и православная Россия развиваются в разных направлениях, причем этот факт за рубежом используют как повод для того, "чтобы победить Россию силой". "Такое впечатление, что кто-то там за рубежами нашей страны настолько осознал разнонаправленность цивилизационного развития православной России и западного мира, что эта разнонаправленность может стать уже причиной или поводом, чтобы победить Россию силой. Верим, что этого никуда не произойдет, потому что Господь с нами. Потому что народ наш воспитан так, в том числе и духовной традицией, исходящей от православной церкви, что защита Родины является величайшей обязанностью и святым делом", - сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20230416/kirill-1865597580.html
https://ria.ru/20230416/rpts-1865605848.html
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россия, донбасс, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра
Религия, Россия, Донбасс, Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергий Радонежский, Свято-Троицкая Сергиева лавра
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Неприязнь россиян друг ко другу сегодня – это измена Родине, люди с помощью Божией должны преодолеть это, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (Подмосковье).
"Дай Бог, чтобы вера православная питала наш народ, воспламеняя любовь и Церкви, Родине и друг ко другу. Мы действительно должны быть сегодня сплоченными. Нужно на далекую периферию отнести вопросы друг ко другу, раздражительность, неприязнь. Сегодня неприязнь друг ко другу – это как измена Родине. Никакой неприязни не должно быть. Все должны преодолеть силой Божией и молитвой. И тогда будем иметь силу, которой убоятся те, кто мечтает о разорении земли русской", - сказал патриарх Кирилл.
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По его словам, вся страна, "народ наш проходит через очень непростые внешние обстоятельства".
"Сегодня, когда наши бойцы защищают на Донбассе Россию
, они борются за будущее нашей страны. Я призываю особенно возносить молитвы за президента, о властях и воинстве, и о всем народе, чтобы никакие внешние и внутренние недоброжелательные силы не могли разделить нас, а потому и ослабить", - призвал патриарх Кирилл, напомнив, что преподобный Сергий Радонежский
– основатель Троице-Сергиевой лавры – "молился об объединении русских".
Патриарх отметил, что Запад и православная Россия развиваются в разных направлениях, причем этот факт за рубежом используют как повод для того, "чтобы победить Россию силой".
"Такое впечатление, что кто-то там за рубежами нашей страны настолько осознал разнонаправленность цивилизационного развития православной России и западного мира, что эта разнонаправленность может стать уже причиной или поводом, чтобы победить Россию силой. Верим, что этого никуда не произойдет, потому что Господь с нами. Потому что народ наш воспитан так, в том числе и духовной традицией, исходящей от православной церкви, что защита Родины является величайшей обязанностью и святым делом", - сказал патриарх Кирилл.
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