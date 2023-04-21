Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:08 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/nepriyazn-1866878415.html
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине - РИА Новости, 21.04.2023
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине
Неприязнь россиян друг ко другу сегодня – это измена Родине, люди с помощью Божией должны преодолеть это, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:08
2023-04-21T13:08
религия
россия
донбасс
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Неприязнь россиян друг ко другу сегодня – это измена Родине, люди с помощью Божией должны преодолеть это, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (Подмосковье). "Дай Бог, чтобы вера православная питала наш народ, воспламеняя любовь и Церкви, Родине и друг ко другу. Мы действительно должны быть сегодня сплоченными. Нужно на далекую периферию отнести вопросы друг ко другу, раздражительность, неприязнь. Сегодня неприязнь друг ко другу – это как измена Родине. Никакой неприязни не должно быть. Все должны преодолеть силой Божией и молитвой. И тогда будем иметь силу, которой убоятся те, кто мечтает о разорении земли русской", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, вся страна, "народ наш проходит через очень непростые внешние обстоятельства". "Сегодня, когда наши бойцы защищают на Донбассе Россию, они борются за будущее нашей страны. Я призываю особенно возносить молитвы за президента, о властях и воинстве, и о всем народе, чтобы никакие внешние и внутренние недоброжелательные силы не могли разделить нас, а потому и ослабить", - призвал патриарх Кирилл, напомнив, что преподобный Сергий Радонежский – основатель Троице-Сергиевой лавры – "молился об объединении русских". Патриарх отметил, что Запад и православная Россия развиваются в разных направлениях, причем этот факт за рубежом используют как повод для того, "чтобы победить Россию силой". "Такое впечатление, что кто-то там за рубежами нашей страны настолько осознал разнонаправленность цивилизационного развития православной России и западного мира, что эта разнонаправленность может стать уже причиной или поводом, чтобы победить Россию силой. Верим, что этого никуда не произойдет, потому что Господь с нами. Потому что народ наш воспитан так, в том числе и духовной традицией, исходящей от православной церкви, что защита Родины является величайшей обязанностью и святым делом", - сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20230416/kirill-1865597580.html
https://ria.ru/20230416/rpts-1865605848.html
россия
донбасс
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:198:2048:1734_1920x0_80_0_0_74f62ce61abccd2e1074a961246e2b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра
Религия, Россия, Донбасс, Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергий Радонежский, Свято-Троицкая Сергиева лавра
Патриарх Кирилл назвал неприязнь друг к другу сегодня изменой Родине

Патриарх Кирилл приравнял неприязнь друг к другу сегодня к измене Родине

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Неприязнь россиян друг ко другу сегодня – это измена Родине, люди с помощью Божией должны преодолеть это, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (Подмосковье).
"Дай Бог, чтобы вера православная питала наш народ, воспламеняя любовь и Церкви, Родине и друг ко другу. Мы действительно должны быть сегодня сплоченными. Нужно на далекую периферию отнести вопросы друг ко другу, раздражительность, неприязнь. Сегодня неприязнь друг ко другу – это как измена Родине. Никакой неприязни не должно быть. Все должны преодолеть силой Божией и молитвой. И тогда будем иметь силу, которой убоятся те, кто мечтает о разорении земли русской", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог хранил их страны
16 апреля, 00:05
По его словам, вся страна, "народ наш проходит через очень непростые внешние обстоятельства".
"Сегодня, когда наши бойцы защищают на Донбассе Россию, они борются за будущее нашей страны. Я призываю особенно возносить молитвы за президента, о властях и воинстве, и о всем народе, чтобы никакие внешние и внутренние недоброжелательные силы не могли разделить нас, а потому и ослабить", - призвал патриарх Кирилл, напомнив, что преподобный Сергий Радонежский – основатель Троице-Сергиевой лавры – "молился об объединении русских".
Патриарх отметил, что Запад и православная Россия развиваются в разных направлениях, причем этот факт за рубежом используют как повод для того, "чтобы победить Россию силой".
"Такое впечатление, что кто-то там за рубежами нашей страны настолько осознал разнонаправленность цивилизационного развития православной России и западного мира, что эта разнонаправленность может стать уже причиной или поводом, чтобы победить Россию силой. Верим, что этого никуда не произойдет, потому что Господь с нами. Потому что народ наш воспитан так, в том числе и духовной традицией, исходящей от православной церкви, что защита Родины является величайшей обязанностью и святым делом", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества"
16 апреля, 03:07
 
РелигияРоссияДонбассМосковская область (Подмосковье)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергий РадонежскийСвято-Троицкая Сергиева лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала