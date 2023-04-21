Новое о Судбищенской битве. Что археологи узнали за два года исследований

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Прошло два года с момента, когда дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы 1555 года, в которой русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея. Первый же сезон раскопок принес ученым около 2,8 тыс. находок – монет, наконечников для стрел, пуль и других артефактов середины XVI века. Что было сделано учеными с тех пор? Какие работы они ведут сегодня?Поле боя и окрестностиАрхеологи продолжают вести разведку, а также обследовать ранее известные участки в поисках находок. Например, они нашли обломки сабель, кошелек с монетами времен Ивана Грозного и многое другое. Также они приступили к изучению труднодоступных мест.За два года работы расширилась зона распространения находок. На сегодняшний день она достаточно значительная, включает в себя овраг протяженностью больше километра и большой ареал на поле. Исследователи изучают эти находки и пробуют реконструировать разные части сражения. Одновременно с этим они ищут места других сражений Судбищенской битвы, так как, по их мнению, бои шли не в одном месте."Сейчас мы начинаем исследовать точки возможных сражений, которые находятся на значительном расстоянии, в 10–15 км от места битвы, открытого в 2021 году. Для этого нам потребуется провести значительный объем работ, он займет годы. Если дело увенчается успехом, то мы будем иметь научно реконструируемую картину боя, подтвержденную археологическими фактами", – пояснил ученый.Пока исследователи полагают, что основной стрелковый бой русских и ордынских воинов с массовым применением оружия происходил в балке. На поле находки пуль пока единичные. Это говорит о том, что там шел либо рукопашный бой, либо, скорее, кавалерийский с привлечением небольшого числа стрелков из огнестрельного оружия.Такое восприятие боя совпадает с его описанием в исторических источниках, где говорится, что огнестрельное сражение происходило в районе засеки и русского лагеря, который стоял в логу.Интерпретация находокИсследователи изучают все железные находки, но те из них, которые не относятся к сражению, будут отсеивать, отметил Олег Радюш."Все-таки Муравский шлях и до XVI века, и позже – очень интенсивно действующая сухопутная магистраль. Так, рядом с полем сражения мы нашли небольшую стоянку, дом XVII–XVIII веков. Возможно, это была небольшая сторожка или застава. Видно, что в этих местах постоянно была какая-то жизнь. У нас есть находки даже конца IV–V веков, то есть эпохи Великого переселения народов. В это время там тоже и стрелы летали, и застежки люди теряли… Нам важно отфильтровать этот фон, который тоже интересен, но не относится к сражению", – пояснил он.Также археологи, по его словам, пока не нашли ответ на вопрос о том, где конкретно русские воины "взяли татарский кош" – захватили около 60 тыс. лошадей и верблюдов. Есть предположение, что это происходило не под Ливнами, как думали историки ранее, а ближе к месту битвы."Мы попробуем найти следы этого сражения, если они, конечно, остались. К сожалению, далеко не всегда сражения оставляют археологические следы", – сообщил ученый.Планы на новый археологический сезонВ 2023 году археологи продолжат полевые исследования. Летом в экспедиции будут проходить практику студенты исторического факультета Орловского университета. Они помогут исследователям отрабатывать части поля, на которых еще сохранились находки.Он добавил, что одной из главных целей исследователей остается поиск новых участков сражений, о которых они еще не знают, но которые рассчитывают найти. Также они будут искать места захоронений павших воинов. Сражение было большое, в нем погибли несколько тысяч человек, и если даже часть тел убитых увезли, то другая часть, по мнению археологов, должна была остаться."Конечно, очень большим подспорьем для нас были бы антропологические исследования. Они помогли бы нам очень многое узнать, увидеть, может быть, даже восстановить портреты участников сражения", – заключил ученый.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Прошло два года с момента, когда дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы 1555 года, в которой русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея. Первый же сезон раскопок принес ученым около 2,8 тыс. находок – монет, наконечников для стрел, пуль и других артефактов середины XVI века. Что было сделано учеными с тех пор? Какие работы они ведут сегодня?
Поле боя и окрестности
Археологи продолжают вести разведку, а также обследовать ранее известные участки в поисках находок. Например, они нашли обломки сабель, кошелек с монетами времен Ивана Грозного и многое другое. Также они приступили к изучению труднодоступных мест.
«
"В прошлом году с помощью лазерной съемки с воздуха мы обследовали место сражения, чтобы найти объекты, связанные с русским лагерем. Тогда мы обнаружили некую оборонительную конструкцию – небольшой ров с обваловкой. Видимо, он был создан достаточно быстро и несовременными методами. Так как конструкция находится практически в эпицентре сражения, это позволяет нам предполагать, что она могла относиться к самой битве", – рассказал научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш.
Онлайн-конференция, посвященная обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
За два года работы расширилась зона распространения находок. На сегодняшний день она достаточно значительная, включает в себя овраг протяженностью больше километра и большой ареал на поле. Исследователи изучают эти находки и пробуют реконструировать разные части сражения. Одновременно с этим они ищут места других сражений Судбищенской битвы, так как, по их мнению, бои шли не в одном месте.
"Сейчас мы начинаем исследовать точки возможных сражений, которые находятся на значительном расстоянии, в 10–15 км от места битвы, открытого в 2021 году. Для этого нам потребуется провести значительный объем работ, он займет годы. Если дело увенчается успехом, то мы будем иметь научно реконструируемую картину боя, подтвержденную археологическими фактами", – пояснил ученый.
Пока исследователи полагают, что основной стрелковый бой русских и ордынских воинов с массовым применением оружия происходил в балке. На поле находки пуль пока единичные. Это говорит о том, что там шел либо рукопашный бой, либо, скорее, кавалерийский с привлечением небольшого числа стрелков из огнестрельного оружия.
Такое восприятие боя совпадает с его описанием в исторических источниках, где говорится, что огнестрельное сражение происходило в районе засеки и русского лагеря, который стоял в логу.
Интерпретация находок
Исследователи изучают все железные находки, но те из них, которые не относятся к сражению, будут отсеивать, отметил Олег Радюш.
Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области
"Все-таки Муравский шлях и до XVI века, и позже – очень интенсивно действующая сухопутная магистраль. Так, рядом с полем сражения мы нашли небольшую стоянку, дом XVII–XVIII веков. Возможно, это была небольшая сторожка или застава. Видно, что в этих местах постоянно была какая-то жизнь. У нас есть находки даже конца IV–V веков, то есть эпохи Великого переселения народов. В это время там тоже и стрелы летали, и застежки люди теряли… Нам важно отфильтровать этот фон, который тоже интересен, но не относится к сражению", – пояснил он.
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25 апреля 2022, 09:27
Также археологи, по его словам, пока не нашли ответ на вопрос о том, где конкретно русские воины "взяли татарский кош" – захватили около 60 тыс. лошадей и верблюдов. Есть предположение, что это происходило не под Ливнами, как думали историки ранее, а ближе к месту битвы.
"Мы попробуем найти следы этого сражения, если они, конечно, остались. К сожалению, далеко не всегда сражения оставляют археологические следы", – сообщил ученый.
Планы на новый археологический сезон
В 2023 году археологи продолжат полевые исследования. Летом в экспедиции будут проходить практику студенты исторического факультета Орловского университета. Они помогут исследователям отрабатывать части поля, на которых еще сохранились находки.
«
"Наша задача – обнаружить максимально большое количество вещей, чтобы не оставить их грабителям, а сохранить для научных целей. Мы продолжим работу по музеефикации находок. Будет проведено переоборудование музея, введен новый мемориал и так далее", – рассказал Олег Радюш.
Он добавил, что одной из главных целей исследователей остается поиск новых участков сражений, о которых они еще не знают, но которые рассчитывают найти. Также они будут искать места захоронений павших воинов. Сражение было большое, в нем погибли несколько тысяч человек, и если даже часть тел убитых увезли, то другая часть, по мнению археологов, должна была остаться.
"Конечно, очень большим подспорьем для нас были бы антропологические исследования. Они помогли бы нам очень многое узнать, увидеть, может быть, даже восстановить портреты участников сражения", – заключил ученый.
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