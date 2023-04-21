https://ria.ru/20230421/nastuplenie-1867023907.html
В Раде заявили, что наступление пришлось отложить на неопределенный срок
В Раде заявили, что наступление пришлось отложить на неопределенный срок - РИА Новости, 21.04.2023
В Раде заявили, что наступление пришлось отложить на неопределенный срок
Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T22:48
2023-04-21T22:48
2023-04-21T22:48
в мире
украина
киев
вашингтон (штат)
александр устинов
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову. "Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок", - говорится в сообщении издания. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867019439.html
украина
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вашингтон (штат), александр устинов, денис шмыгаль
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Александр Устинов, Денис Шмыгаль
В Раде заявили, что наступление пришлось отложить на неопределенный срок
Foreign Policy: Киев отложил наступление на неопределенный срок из-за нехватки оружия