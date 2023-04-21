https://ria.ru/20230421/nastuplenie-1867023907.html

В Раде заявили, что наступление пришлось отложить на неопределенный срок

В Раде заявили, что наступление пришлось отложить на неопределенный срок - РИА Новости, 21.04.2023

В Раде заявили, что наступление пришлось отложить на неопределенный срок

Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T22:48

2023-04-21T22:48

2023-04-21T22:48

в мире

украина

киев

вашингтон (штат)

александр устинов

денис шмыгаль

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову. "Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок", - говорится в сообщении издания. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867019439.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), александр устинов, денис шмыгаль