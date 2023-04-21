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Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе - РИА Новости, 21.04.2023
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20:44 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/nasams-1867008507.html
Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе
Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе - РИА Новости, 21.04.2023
Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе
Венгрия приобретет минимум 6 огневых батарей норвежских ЗРК NASAMS и официально получит их в августе, заявил венгерский министр обороны Криштоф... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:44
2023-04-21T20:44
в мире
венгрия
россия
норвегия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 21 апр - РИА Новости. Венгрия приобретет минимум 6 огневых батарей норвежских ЗРК NASAMS и официально получит их в августе, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. "С этого года наша армия будет защищать воздушное пространство Венгрии с помощью нового норвежского ракетного комплекса. С системой NASAMS мы будем эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны Венгрии и обеспечивать безопасность венгерского народа", - написал министр обороны Салаи-Бобровницки в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) после визита в Норвегию. По его словам, венгерская армия приобретет минимум 6 огневых батарей NASAMS, которые будут направлены в 205-ый зенитно-ракетный полк в Дьёре. Официальная передача техники ожидается в августе, отметили в венгерском минобороны, заявление которого опубликовало агентство MTI. "NASAMS является наиболее распространенным в категории ЗРК малой и средней дальности, а используемая системой американская ракета AMRAAM также является основным вооружением истребителей НАТО. Одним из его преимуществ является то, что его радары и пусковые установки ракет установлены далеко друг от друга, что значительно затрудняет оборону самолетов-мишеней от него, а силам противника значительно сложнее его нейтрализовать, чем традиционные ЗРК", - добавил глава минобороны. В середине июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html
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в мире, венгрия, россия, норвегия, виктор орбан, нато
В мире, Венгрия, Россия, Норвегия, Виктор Орбан, НАТО
Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе

Венгрия приобретет минимум шесть норвежских ЗРК NASAMS и официально получит их в августе

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 апр - РИА Новости. Венгрия приобретет минимум 6 огневых батарей норвежских ЗРК NASAMS и официально получит их в августе, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки.
"С этого года наша армия будет защищать воздушное пространство Венгрии с помощью нового норвежского ракетного комплекса. С системой NASAMS мы будем эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны Венгрии и обеспечивать безопасность венгерского народа", - написал министр обороны Салаи-Бобровницки в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) после визита в Норвегию.
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По его словам, венгерская армия приобретет минимум 6 огневых батарей NASAMS, которые будут направлены в 205-ый зенитно-ракетный полк в Дьёре. Официальная передача техники ожидается в августе, отметили в венгерском минобороны, заявление которого опубликовало агентство MTI.
"NASAMS является наиболее распространенным в категории ЗРК малой и средней дальности, а используемая системой американская ракета AMRAAM также является основным вооружением истребителей НАТО. Одним из его преимуществ является то, что его радары и пусковые установки ракет установлены далеко друг от друга, что значительно затрудняет оборону самолетов-мишеней от него, а силам противника значительно сложнее его нейтрализовать, чем традиционные ЗРК", - добавил глава минобороны.
В середине июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
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