https://ria.ru/20230421/nasams-1867008507.html

Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе

Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе - РИА Новости, 21.04.2023

Венгрия получит минимум шесть ЗРК NASAMS в августе

Венгрия приобретет минимум 6 огневых батарей норвежских ЗРК NASAMS и официально получит их в августе, заявил венгерский министр обороны Криштоф... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:44

2023-04-21T20:44

2023-04-21T20:44

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БУДАПЕШТ, 21 апр - РИА Новости. Венгрия приобретет минимум 6 огневых батарей норвежских ЗРК NASAMS и официально получит их в августе, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. "С этого года наша армия будет защищать воздушное пространство Венгрии с помощью нового норвежского ракетного комплекса. С системой NASAMS мы будем эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны Венгрии и обеспечивать безопасность венгерского народа", - написал министр обороны Салаи-Бобровницки в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) после визита в Норвегию. По его словам, венгерская армия приобретет минимум 6 огневых батарей NASAMS, которые будут направлены в 205-ый зенитно-ракетный полк в Дьёре. Официальная передача техники ожидается в августе, отметили в венгерском минобороны, заявление которого опубликовало агентство MTI. "NASAMS является наиболее распространенным в категории ЗРК малой и средней дальности, а используемая системой американская ракета AMRAAM также является основным вооружением истребителей НАТО. Одним из его преимуществ является то, что его радары и пусковые установки ракет установлены далеко друг от друга, что значительно затрудняет оборону самолетов-мишеней от него, а силам противника значительно сложнее его нейтрализовать, чем традиционные ЗРК", - добавил глава минобороны. В середине июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html

https://ria.ru/20230420/vengriya-1866635255.html

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в мире, венгрия, россия, норвегия, виктор орбан, нато