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Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/nalogi-1866878286.html
Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных
Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных - РИА Новости, 21.04.2023
Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных
Депутаты Госдумы от "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:08
2023-04-21T13:08
специальная военная операция на украине
политика
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с предложением брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять их в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей. "Граждане, имеющие доход более чем 12 млн рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей", - сказано в письме, которое Кузнецов опубликовал в своем телеграм-канале. Как отмечается в письме депутатов, от мобилизованных и членов их семей часто поступают обращения с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь. По словам Кузнецова, по такой схеме работает фонд помощи больным детям "Круг добра". "Механизм эффективный и справедливый. Таким образом мы дадим возможность каждому сверх-богатому россиянину помочь своему народу и при этом избежать санкционных преследований и запретов на въезд к родственникам в страны Европы и США. Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет", - добавил депутат. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу одного окна, без бюрократии. Он отметил, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор.
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политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду", Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных

Эсеры предложили брать с миллионеров два процента налога в помощь мобилизованным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с предложением брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять их в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.
"Граждане, имеющие доход более чем 12 млн рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей", - сказано в письме, которое Кузнецов опубликовал в своем телеграм-канале. Как отмечается в письме депутатов, от мобилизованных и членов их семей часто поступают обращения с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь.
По словам Кузнецова, по такой схеме работает фонд помощи больным детям "Круг добра". "Механизм эффективный и справедливый. Таким образом мы дадим возможность каждому сверх-богатому россиянину помочь своему народу и при этом избежать санкционных преследований и запретов на въезд к родственникам в страны Европы и США. Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет", - добавил депутат.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу одного окна, без бюрократии. Он отметил, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Вооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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