Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных
Эсеры предложили брать с миллионеров два процента налога в помощь мобилизованным
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с предложением брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять их в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.
"Граждане, имеющие доход более чем 12 млн рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей", - сказано в письме, которое Кузнецов опубликовал в своем телеграм-канале. Как отмечается в письме депутатов, от мобилизованных и членов их семей часто поступают обращения с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь.
По словам Кузнецова, по такой схеме работает фонд помощи больным детям "Круг добра". "Механизм эффективный и справедливый. Таким образом мы дадим возможность каждому сверх-богатому россиянину помочь своему народу и при этом избежать санкционных преследований и запретов на въезд к родственникам в страны Европы и США. Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет", - добавил депутат.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу одного окна, без бюрократии. Он отметил, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор.