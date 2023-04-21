https://ria.ru/20230421/nalogi-1866878286.html

Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных

Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных - РИА Новости, 21.04.2023

Депутаты предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных

Депутаты Госдумы от "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:08

2023-04-21T13:08

2023-04-21T13:08

специальная военная операция на украине

политика

россия

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с предложением брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять их в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей. "Граждане, имеющие доход более чем 12 млн рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей", - сказано в письме, которое Кузнецов опубликовал в своем телеграм-канале. Как отмечается в письме депутатов, от мобилизованных и членов их семей часто поступают обращения с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь. По словам Кузнецова, по такой схеме работает фонд помощи больным детям "Круг добра". "Механизм эффективный и справедливый. Таким образом мы дадим возможность каждому сверх-богатому россиянину помочь своему народу и при этом избежать санкционных преследований и запретов на въезд к родственникам в страны Европы и США. Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет", - добавил депутат. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу одного окна, без бюрократии. Он отметил, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор.

https://ria.ru/20230320/nalog-1859019472.html

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Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр