https://ria.ru/20230421/nagrady-1867005702.html

В Донецке наградили защищавших Донбасс с 2014 года ополченцев

В Донецке наградили защищавших Донбасс с 2014 года ополченцев - РИА Новости, 21.04.2023

В Донецке наградили защищавших Донбасс с 2014 года ополченцев

В Донецке в пятницу вручили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса" 26 защитникам региона, принимавшим участие в боях с 2014 года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:29

2023-04-21T20:29

2023-04-21T20:29

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

донецк

ян гагин

госдума рф

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. В Донецке в пятницу вручили нагрудные знаки "Доброволец Донбасса" 26 защитникам региона, принимавшим участие в боях с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. "Хочу перед вручением сказать всем спасибо. В основном здесь ребята, те, кто с 2014 года взяли в руки оружие и встали на защиту мирного населения Донбасса. И фактически вашими усилиями республика обрела сначала независимость, а сейчас она вошла в состав России, состав нашей большой родины", - рассказала представитель "Союза добровольцев Донбасса" Анастасия Кузнецова. В свою очередь принимавший участие в защите Донбасса с 2014 года советник врио главы ДНР Ян Гагин также сообщил, что ополченцы-добровольцы были первыми, кто по зову сердца приехал в Донбасс защищать живущий здесь народ, который хотел оставаться русским. Ранее Госдума приняла закон о статусе ополченцев Донецкой и Луганской народных республик. Гражданам, принимавшим участие в боях на территории Донбасса в составе Вооруженных сил республик с 12 мая 2014 года, присвоят статус ветерана и инвалида боевых действий. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230418/artisty-1866056872.html

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

донбасс

россия

донецк

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донбасс, россия, донецк, ян гагин, госдума рф