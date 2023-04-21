https://ria.ru/20230421/musulmane-1866814747.html

Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023

Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил, что мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:53

2023-04-21T09:53

2023-04-21T09:53

религия

россия

михаил мишустин

ураза-байрам

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил, что мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет важную роль в консолидации общества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет важную роль в консолидации российского общества. Многое делает для сохранения духовно-нравственных ценностей, самобытной культуры, воссоздания отечественной исламской богословской школы. Благодаря вам развивается конструктивное сотрудничество с органами государственной власти в различных сферах, реализуются актуальные гуманитарные инициативы. И конечно, ведётся большая работа по патриотическому воспитанию молодежи", - говорится в тексте телеграммы. Премьер-министр также пожелал всем мусульманам России мира, процветания, здоровья и семейного благополучия.

https://ria.ru/20230421/musulmane-1866797223.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил мишустин, ураза-байрам