https://ria.ru/20230421/musulmane-1866814747.html
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил, что мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:53
2023-04-21T09:53
2023-04-21T09:53
религия
россия
михаил мишустин
ураза-байрам
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил, что мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет важную роль в консолидации общества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет важную роль в консолидации российского общества. Многое делает для сохранения духовно-нравственных ценностей, самобытной культуры, воссоздания отечественной исламской богословской школы. Благодаря вам развивается конструктивное сотрудничество с органами государственной власти в различных сферах, реализуются актуальные гуманитарные инициативы. И конечно, ведётся большая работа по патриотическому воспитанию молодежи", - говорится в тексте телеграммы. Премьер-министр также пожелал всем мусульманам России мира, процветания, здоровья и семейного благополучия.
https://ria.ru/20230421/musulmane-1866797223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, ураза-байрам
Религия, Россия, Михаил Мишустин, Ураза-байрам
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Мишустин отметил, что мусульманская умма играет важную роль в консолидации общества
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил, что мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет важную роль в консолидации общества, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте кабмина РФ.
"Мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны, играет важную роль в консолидации российского общества. Многое делает для сохранения духовно-нравственных ценностей, самобытной культуры, воссоздания отечественной исламской богословской школы. Благодаря вам развивается конструктивное сотрудничество с органами государственной власти в различных сферах, реализуются актуальные гуманитарные инициативы. И конечно, ведётся большая работа по патриотическому воспитанию молодежи", - говорится в тексте телеграммы.
Премьер-министр также пожелал всем мусульманам России мира, процветания, здоровья и семейного благополучия.
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам