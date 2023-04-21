https://ria.ru/20230421/musulmane-1866797223.html
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам
Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму президента опубликовали... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:07
2023-04-21T09:07
2023-04-21T09:52
религия
владимир путин
ураза-байрам
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863266129_0:200:3027:1903_1920x0_80_0_0_0d5f31869e64ff3c07aa0a9c5182a8ad.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля."Последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", — говорится в тексте.Президент отметил активное взаимодействие мусульманской общины с государственными и общественными организациями, а также то внимание, которое она уделяет образовательным и благотворительным проектам.Он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.Ураза-байрам — праздник, который означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Важной традицией в этот период считается закят аль-фитр — милостыня для нуждающихся. Подавать можно как деньги, так и продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.
https://ria.ru/20230421/musulmane-1866730718.html
https://ria.ru/20230420/uraza-bayram-1866604876.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863266129_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_37552ad89e2375c9c6e217743231c710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ураза-байрам, россия
Религия, Владимир Путин, Ураза-байрам, Россия
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам
Путин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил вклад мусульман в межнациональный диалог
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму
президента опубликовали на сайте Кремля.
"Последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", — говорится в тексте.
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Президент отметил активное взаимодействие мусульманской общины с государственными и общественными организациями, а также то внимание, которое она уделяет образовательным и благотворительным проектам.
«
"Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку", — добавил глава государства.
Он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.
Ураза-байрам — праздник, который означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Важной традицией в этот период считается закят аль-фитр — милостыня для нуждающихся. Подавать можно как деньги, так и продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.
Ураза-байрам в 2023 году: дата, суть и традиции праздника