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Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
09:07 21.04.2023 (обновлено: 09:52 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/musulmane-1866797223.html
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам
Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму президента опубликовали... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:07
2023-04-21T09:52
религия
владимир путин
ураза-байрам
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля."Последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", — говорится в тексте.Президент отметил активное взаимодействие мусульманской общины с государственными и общественными организациями, а также то внимание, которое она уделяет образовательным и благотворительным проектам.Он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.Ураза-байрам — праздник, который означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Важной традицией в этот период считается закят аль-фитр — милостыня для нуждающихся. Подавать можно как деньги, так и продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.
https://ria.ru/20230421/musulmane-1866730718.html
https://ria.ru/20230420/uraza-bayram-1866604876.html
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владимир путин, ураза-байрам, россия
Религия, Владимир Путин, Ураза-байрам, Россия
Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

Путин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил вклад мусульман в межнациональный диалог

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.
"Последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", — говорится в тексте.
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Вчера, 00:00
Президент отметил активное взаимодействие мусульманской общины с государственными и общественными организациями, а также то внимание, которое она уделяет образовательным и благотворительным проектам.
«
"Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку", — добавил глава государства.
Он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.
Ураза-байрам — праздник, который означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Важной традицией в этот период считается закят аль-фитр — милостыня для нуждающихся. Подавать можно как деньги, так и продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.
Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Ураза-байрам в 2023 году: дата, суть и традиции праздника
20 апреля, 13:50
 
РелигияВладимир ПутинУраза-байрамРоссия
 
 
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