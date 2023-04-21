https://ria.ru/20230421/musulmane-1866797223.html

Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023

Путин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму президента опубликовали... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:07

2023-04-21T09:07

2023-04-21T09:52

религия

владимир путин

ураза-байрам

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи, телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля."Последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", — говорится в тексте.Президент отметил активное взаимодействие мусульманской общины с государственными и общественными организациями, а также то внимание, которое она уделяет образовательным и благотворительным проектам.Он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.Ураза-байрам — праздник, который означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Важной традицией в этот период считается закят аль-фитр — милостыня для нуждающихся. Подавать можно как деньги, так и продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.

https://ria.ru/20230421/musulmane-1866730718.html

https://ria.ru/20230420/uraza-bayram-1866604876.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, ураза-байрам, россия