https://ria.ru/20230421/musulmane-1866730718.html
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане отмечают Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
У мусульман наступил один из двух главных праздников – Ид-аль-Фитр (праздник разговения). Торжество, более известное под своим тюркским названием Ураза-байрам,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:00
2023-04-21T00:00
2023-04-21T00:00
религия
москва
московская область (подмосковье)
россия
рушан аббясов
религиозные праздники
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. У мусульман наступил один из двух главных праздников – Ид-аль-Фитр (праздник разговения). Торжество, более известное под своим тюркским названием Ураза-байрам, приурочено к окончанию поста священного месяца Рамадан.По преданию, установил его пророк Мухаммед в 624 году.В предшествующий празднику месяц поста верующие в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений. А также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимаются и мусульмане собираются на ифтары — совместные разговения.Во время Рамадана принято подавать специальную милостыню — "закят уль-фитр". Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Собранные деньги идут на благотворительность.В праздник верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь.Затем все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу. По торжественному случаю принято накрывать богатые столы. В этот день мусульмане поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!"). В 2023-м Ураза-байрам начинается с заходом солнца 20 апреля."Только возле Соборной мечети (в Москве будет – Прим.ред.) не менее 150 тысяч единоверцев, а в целом по Москве и области – порядка 500 тысяч. В Москве порядка 200 тысяч человек, и в Подмосковье – 300. Будут задействованы все наши мечети, в Московской области будет выделено дополнительно порядка 50 площадок", – рассказал муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.Ураза-байрам — официальный нерабочий день в республиках с преимущественно исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России проживает около 20 миллионов мусульман.
https://ria.ru/20230420/uraza-bayram-1866604876.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, рушан аббясов, религиозные праздники
Религия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Рушан Аббясов, Религиозные праздники
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. У мусульман наступил один из двух главных праздников – Ид-аль-Фитр (праздник разговения). Торжество, более известное под своим тюркским названием Ураза-байрам, приурочено к окончанию поста священного месяца Рамадан.
По преданию, установил его пророк Мухаммед в 624 году.
В предшествующий празднику месяц поста верующие в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений. А также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимаются и мусульмане собираются на ифтары — совместные разговения.
Во время Рамадана принято подавать специальную милостыню — "закят уль-фитр". Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Собранные деньги идут на благотворительность.
В праздник верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь.
Затем все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу. По торжественному случаю принято накрывать богатые столы. В этот день мусульмане поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!"). В 2023-м Ураза-байрам начинается с заходом солнца 20 апреля.
"Только возле Соборной мечети (в Москве
будет – Прим.ред.) не менее 150 тысяч единоверцев, а в целом по Москве и области – порядка 500 тысяч. В Москве порядка 200 тысяч человек, и в Подмосковье
– 300. Будут задействованы все наши мечети, в Московской области будет выделено дополнительно порядка 50 площадок", – рассказал муфтий Подмосковья Рушан Аббясов
.
Ураза-байрам — официальный нерабочий день в республиках с преимущественно исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России
проживает около 20 миллионов мусульман.
Ураза-байрам в 2023 году: дата, суть и традиции праздника