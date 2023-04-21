https://ria.ru/20230421/musulmane-1866730718.html

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане отмечают Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

У мусульман наступил один из двух главных праздников – Ид-аль-Фитр (праздник разговения). Торжество, более известное под своим тюркским названием Ураза-байрам,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:00

2023-04-21T00:00

2023-04-21T00:00

религия

москва

московская область (подмосковье)

россия

рушан аббясов

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786517784_0:3:3078:1734_1920x0_80_0_0_b7c513644a438024fd25f06339bb3230.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. У мусульман наступил один из двух главных праздников – Ид-аль-Фитр (праздник разговения). Торжество, более известное под своим тюркским названием Ураза-байрам, приурочено к окончанию поста священного месяца Рамадан.По преданию, установил его пророк Мухаммед в 624 году.В предшествующий празднику месяц поста верующие в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений. А также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимаются и мусульмане собираются на ифтары — совместные разговения.Во время Рамадана принято подавать специальную милостыню — "закят уль-фитр". Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Собранные деньги идут на благотворительность.В праздник верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь.Затем все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу. По торжественному случаю принято накрывать богатые столы. В этот день мусульмане поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!"). В 2023-м Ураза-байрам начинается с заходом солнца 20 апреля."Только возле Соборной мечети (в Москве будет – Прим.ред.) не менее 150 тысяч единоверцев, а в целом по Москве и области – порядка 500 тысяч. В Москве порядка 200 тысяч человек, и в Подмосковье – 300. Будут задействованы все наши мечети, в Московской области будет выделено дополнительно порядка 50 площадок", – рассказал муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.Ураза-байрам — официальный нерабочий день в республиках с преимущественно исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России проживает около 20 миллионов мусульман.

https://ria.ru/20230420/uraza-bayram-1866604876.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, московская область (подмосковье), россия, рушан аббясов, религиозные праздники