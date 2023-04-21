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Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
08:52 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/muftiy-1866794597.html
Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий
Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий - РИА Новости, 21.04.2023
Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий
Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:52
2023-04-21T08:52
религия
россия
москва
равиль гайнутдин
общество
ураза-байрам
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил в пятницу председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди на Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы. "Мы не нуждаемся в насаждаемой Западом ценностях и их демократии. Эти явления чужды нам. Это не демократия. Это ее обертка. А Россия отличается тем, что для нее ценны и важны традиционные ценности - религиозные и семейные, любовь и уважение друг к другу, братство и единение", - сказал Гайнутдин в Соборной мечети Москвы. По его словам, насаждению зла западными странами всему миру надо отвечать сплоченностью и твердым характером. "Наша сила в вере, трудолюбии, дружбе народов и конфессиональном мире. Мы знаем, как противостоять гегемонии зла. Россия - великая страна, она выдерживала и не такие испытания", - отметил муфтий.
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россия, москва, равиль гайнутдин, общество, ураза-байрам
Религия, Россия, Москва, Равиль Гайнутдин, Общество, Ураза-байрам
Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий

Муфтий Гайнутдин призвал отвечать на вызовы Запада сплоченностью и твердым характером

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил в пятницу председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди на Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы.
"Мы не нуждаемся в насаждаемой Западом ценностях и их демократии. Эти явления чужды нам. Это не демократия. Это ее обертка. А Россия отличается тем, что для нее ценны и важны традиционные ценности - религиозные и семейные, любовь и уважение друг к другу, братство и единение", - сказал Гайнутдин в Соборной мечети Москвы.
По его словам, насаждению зла западными странами всему миру надо отвечать сплоченностью и твердым характером.
"Наша сила в вере, трудолюбии, дружбе народов и конфессиональном мире. Мы знаем, как противостоять гегемонии зла. Россия - великая страна, она выдерживала и не такие испытания", - отметил муфтий.
Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Ураза-байрам в 2023 году: дата, суть и традиции праздника
20 апреля, 13:50
 
РелигияРоссияМоскваРавиль ГайнутдинОбществоУраза-байрам
 
 
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