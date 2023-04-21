https://ria.ru/20230421/muftiy-1866794597.html

Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий

Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий - РИА Новости, 21.04.2023

Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий

Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:52

2023-04-21T08:52

2023-04-21T08:52

религия

россия

москва

равиль гайнутдин

общество

ураза-байрам

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил в пятницу председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди на Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы. "Мы не нуждаемся в насаждаемой Западом ценностях и их демократии. Эти явления чужды нам. Это не демократия. Это ее обертка. А Россия отличается тем, что для нее ценны и важны традиционные ценности - религиозные и семейные, любовь и уважение друг к другу, братство и единение", - сказал Гайнутдин в Соборной мечети Москвы. По его словам, насаждению зла западными странами всему миру надо отвечать сплоченностью и твердым характером. "Наша сила в вере, трудолюбии, дружбе народов и конфессиональном мире. Мы знаем, как противостоять гегемонии зла. Россия - великая страна, она выдерживала и не такие испытания", - отметил муфтий.

https://ria.ru/20230420/uraza-bayram-1866604876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, равиль гайнутдин, общество, ураза-байрам