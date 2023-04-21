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Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий
Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий - РИА Новости, 21.04.2023
Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий
Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:52
2023-04-21T08:52
2023-04-21T08:52
религия
россия
москва
равиль гайнутдин
общество
ураза-байрам
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил в пятницу председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди на Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы. "Мы не нуждаемся в насаждаемой Западом ценностях и их демократии. Эти явления чужды нам. Это не демократия. Это ее обертка. А Россия отличается тем, что для нее ценны и важны традиционные ценности - религиозные и семейные, любовь и уважение друг к другу, братство и единение", - сказал Гайнутдин в Соборной мечети Москвы. По его словам, насаждению зла западными странами всему миру надо отвечать сплоченностью и твердым характером. "Наша сила в вере, трудолюбии, дружбе народов и конфессиональном мире. Мы знаем, как противостоять гегемонии зла. Россия - великая страна, она выдерживала и не такие испытания", - отметил муфтий.
https://ria.ru/20230420/uraza-bayram-1866604876.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, москва, равиль гайнутдин, общество, ураза-байрам
Религия, Россия, Москва, Равиль Гайнутдин, Общество, Ураза-байрам
Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях, заявил муфтий
Муфтий Гайнутдин призвал отвечать на вызовы Запада сплоченностью и твердым характером
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российское общество не нуждается в навязываемых Западом вседозволенности, насаждении чуждых явлений, это лишь обертка демократии, но не сама демократия, сообщил в пятницу председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди на Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы.
"Мы не нуждаемся в насаждаемой Западом ценностях и их демократии. Эти явления чужды нам. Это не демократия. Это ее обертка. А Россия отличается тем, что для нее ценны и важны традиционные ценности - религиозные и семейные, любовь и уважение друг к другу, братство и единение", - сказал Гайнутдин в Соборной мечети Москвы.
По его словам, насаждению зла западными странами всему миру надо отвечать сплоченностью и твердым характером.
"Наша сила в вере, трудолюбии, дружбе народов и конфессиональном мире. Мы знаем, как противостоять гегемонии зла. Россия - великая страна, она выдерживала и не такие испытания", - отметил муфтий.
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