https://ria.ru/20230421/moskva-1866821945.html
Бочкарев: еще три объекта в Москве исключили из дорожной карты проблемных
Бочкарев: еще три объекта в Москве исключили из дорожной карты проблемных - РИА Новости, 21.04.2023
Бочкарев: еще три объекта в Москве исключили из дорожной карты проблемных
В Москве по итогам первого квартала 2023 года исключили три долгостроя из дорожной карты проблемных объектов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:24
2023-04-21T10:24
2023-04-21T10:24
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве по итогам первого квартала 2023 года исключили три долгостроя из дорожной карты проблемных объектов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Из дорожный карты исключены объекты по таким адресам, как улица 6-я Радиальная, владение 7, корпуса NN27, 28/29, и 30 (ЖК "Царицыно"), 5-й Донской проезд, 21, корпус 6 (ЖК "Нескучный Home & SPA"), а также улица 3-я Черепковская, 15А. По ним восстановлены права около 1,7 тысячи дольщиков, указывается в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы."Царицыно" – один из самых масштабных и сложных проектов за все время. Его достройку осуществлял городской застройщик. ЖК "Нескучный Home & SPA" исключен, так как банкротство девелопера прекращено и он может завершить строительство объекта. По третьему адресу дольщикам были предоставлены компенсационные квартиры. В списке проблемных на сегодняшний день остается 18 объектов, по которым необходимо обеспечить права 5,5 тысячи дольщиков", – приводятся в нем слова Бочкарева.В сообщении уточняется, что из оставшихся адресов 11 проблемных объектов достраиваются за счет средств бюджета города, четыре завершаются силами инвесторов, а по трем адресам ведутся компенсационные мероприятия.Всего с 2011 года достроено 235 домов и предоставлены компенсационные квартиры, что позволило решить проблемы 27 тысяч пострадавших дольщиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев
Стройкомплекс Москвы, Москва, Андрей Бочкарев
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве по итогам первого квартала 2023 года исключили три долгостроя из дорожной карты проблемных объектов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Из дорожный карты исключены объекты по таким адресам, как улица 6-я Радиальная, владение 7, корпуса NN27, 28/29, и 30 (ЖК "Царицыно"), 5-й Донской проезд, 21, корпус 6 (ЖК "Нескучный Home & SPA"), а также улица 3-я Черепковская, 15А. По ним восстановлены права около 1,7 тысячи дольщиков, указывается в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы.
Бочкарев: на севере Москвы сдали академию спорта "Динамо"
"Царицыно" – один из самых масштабных и сложных проектов за все время. Его достройку осуществлял городской застройщик. ЖК "Нескучный Home & SPA" исключен, так как банкротство девелопера прекращено и он может завершить строительство объекта. По третьему адресу дольщикам были предоставлены компенсационные квартиры. В списке проблемных на сегодняшний день остается 18 объектов, по которым необходимо обеспечить права 5,5 тысячи дольщиков", – приводятся в нем слова Бочкарева
.
В сообщении уточняется, что из оставшихся адресов 11 проблемных объектов достраиваются за счет средств бюджета города, четыре завершаются силами инвесторов, а по трем адресам ведутся компенсационные мероприятия.
Всего с 2011 года достроено 235 домов и предоставлены компенсационные квартиры, что позволило решить проблемы 27 тысяч пострадавших дольщиков.