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В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"
В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково" - РИА Новости, 21.04.2023
В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Медведково" на... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:41
2023-04-21T09:41
2023-04-21T09:41
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Медведково", в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта. Работы пройдут на улицах Широкая и Грекова", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта приведут в порядок тротуары, заменят асфальт на них и проезжей части, установят новые энергоэффективные фонари и удобные лавочки. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ обновят 95-метровую лестницу, которая идет от дома 12 по улице Широкая в сторону кинотеатра "Ладога". На ней сделают широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, установят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.
https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"
Бирюков: территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главная задача проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Медведково", в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта. Работы пройдут на улицах Широкая и Грекова", - отметил Бирюков.
Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Свиблово"
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта приведут в порядок тротуары, заменят асфальт на них и проезжей части, установят новые энергоэффективные фонари и удобные лавочки.
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"Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановки с зарядными слотами, на пересечении улиц Грекова и Широкой сделаем разворотную площадку для автобусов. Обустроим точки велопроката и велопарковки, для автомобилистов сделаем организованную парковку у кинотеатра "Ладога", отремонтируем существующие детские площадки и на финальном этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ обновят 95-метровую лестницу, которая идет от дома 12 по улице Широкая в сторону кинотеатра "Ладога". На ней сделают широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, установят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.
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