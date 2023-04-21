https://ria.ru/20230421/moskva-1866810922.html

В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"

В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково" - РИА Новости, 21.04.2023

В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Медведково" на... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:41

2023-04-21T09:41

2023-04-21T09:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Медведково", в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта. Работы пройдут на улицах Широкая и Грекова", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта приведут в порядок тротуары, заменят асфальт на них и проезжей части, установят новые энергоэффективные фонари и удобные лавочки. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ обновят 95-метровую лестницу, которая идет от дома 12 по улице Широкая в сторону кинотеатра "Ладога". На ней сделают широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, установят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.

https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html

https://ria.ru/20230417/moskva-1865731289.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков