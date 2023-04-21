https://ria.ru/20230421/moshenniki-1867026943.html

Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться

Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться - РИА Новости, 21.04.2023

Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться

Пропавшая в Москве мать советника сенатора Татьяна Адабаш, найденная живой в Тверской области, рассказала, что ее вынудили скрыться и отдать 2,6 миллиона рублей РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T23:26

2023-04-21T23:26

2023-04-21T23:26

происшествия

москва

россия

тверь

юлия иванова

центральный банк рф (цб рф)

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фсб

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пропавшая в Москве мать советника сенатора Татьяна Адабаш, найденная живой в Тверской области, рассказала, что ее вынудили скрыться и отдать 2,6 миллиона рублей аферисты якобы из "ЦБ" и "спецслужб" под предлогом сохранения сбережений, следует из видео, опубликованного МВД РФ. Видео опубликовано в пятницу после того, как силовые ведомства распространили информацию, что пропавшая Адабаш найдена в Тверской области. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников и исчезла в Москве. По словам Адабаш, она находится в гостинице в Твери уже три дня. Она отметила, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее деньги под угрозой. Женщина рассказала, что сначала ей звонил якобы сотрудник службы безопасности Центробанка, заявивший, что с ее счета пытаются украсть деньги. Потом с ней стал разговаривать другой человек, представившийся сотрудником спецслужб. "Я сказала, почему я должна вам верить, отказалась как бы... Второй представился Виктор Николаевич, что он является сотрудником управления ФСБ", – сказала женщина. Она добавила, что "2,6 миллиона где-то (перевела – ред.)". На вопрос следствия, не говорили ли злоумышленники, что деньги пытаются украсть спецслужбы Украины, пострадавшая ответила утвердительно.

https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html

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происшествия, москва, россия, тверь, юлия иванова, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф), фсб