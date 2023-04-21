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Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться - РИА Новости, 21.04.2023
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23:26 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/moshenniki-1867026943.html
Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться
Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться - РИА Новости, 21.04.2023
Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться
Пропавшая в Москве мать советника сенатора Татьяна Адабаш, найденная живой в Тверской области, рассказала, что ее вынудили скрыться и отдать 2,6 миллиона рублей РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:26
2023-04-21T23:26
происшествия
москва
россия
тверь
юлия иванова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пропавшая в Москве мать советника сенатора Татьяна Адабаш, найденная живой в Тверской области, рассказала, что ее вынудили скрыться и отдать 2,6 миллиона рублей аферисты якобы из "ЦБ" и "спецслужб" под предлогом сохранения сбережений, следует из видео, опубликованного МВД РФ. Видео опубликовано в пятницу после того, как силовые ведомства распространили информацию, что пропавшая Адабаш найдена в Тверской области. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников и исчезла в Москве. По словам Адабаш, она находится в гостинице в Твери уже три дня. Она отметила, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее деньги под угрозой. Женщина рассказала, что сначала ей звонил якобы сотрудник службы безопасности Центробанка, заявивший, что с ее счета пытаются украсть деньги. Потом с ней стал разговаривать другой человек, представившийся сотрудником спецслужб. "Я сказала, почему я должна вам верить, отказалась как бы... Второй представился Виктор Николаевич, что он является сотрудником управления ФСБ", – сказала женщина. Она добавила, что "2,6 миллиона где-то (перевела – ред.)". На вопрос следствия, не говорили ли злоумышленники, что деньги пытаются украсть спецслужбы Украины, пострадавшая ответила утвердительно.
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происшествия, москва, россия, тверь, юлия иванова, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф), фсб
Происшествия, Москва, Россия, Тверь, Юлия Иванова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ
Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать деньги и скрыться

Мать советника сенатора рассказала, что ее вынудили отдать 2,6 миллиона рублей и скрыться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пропавшая в Москве мать советника сенатора Татьяна Адабаш, найденная живой в Тверской области, рассказала, что ее вынудили скрыться и отдать 2,6 миллиона рублей аферисты якобы из "ЦБ" и "спецслужб" под предлогом сохранения сбережений, следует из видео, опубликованного МВД РФ.
Видео опубликовано в пятницу после того, как силовые ведомства распространили информацию, что пропавшая Адабаш найдена в Тверской области. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников и исчезла в Москве.
По словам Адабаш, она находится в гостинице в Твери уже три дня. Она отметила, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее деньги под угрозой. Женщина рассказала, что сначала ей звонил якобы сотрудник службы безопасности Центробанка, заявивший, что с ее счета пытаются украсть деньги. Потом с ней стал разговаривать другой человек, представившийся сотрудником спецслужб.
"Я сказала, почему я должна вам верить, отказалась как бы... Второй представился Виктор Николаевич, что он является сотрудником управления ФСБ", – сказала женщина.
Она добавила, что "2,6 миллиона где-то (перевела – ред.)".
На вопрос следствия, не говорили ли злоумышленники, что деньги пытаются украсть спецслужбы Украины, пострадавшая ответила утвердительно.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей
5 апреля, 14:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияТверьЮлия ИвановаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Следственный комитет России (СК РФ)ФСБ
 
 
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