https://ria.ru/20230421/moldavia-1867027753.html

В Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа российских дипломатов

В Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа российских дипломатов - РИА Новости, 21.04.2023

В Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа российских дипломатов

Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу в интервью допустил возможность дальнейшего сокращения... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T23:40

2023-04-21T23:40

2023-04-21T23:40

россия

молдавия

кишинев

дорин речан

игорь гросу

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в мире

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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу в интервью допустил возможность дальнейшего сокращения числа российских дипломатов в республике. В понедельник власти Молдавии развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил. "Скажу, что в подобных дискуссиях с коллегами (о количестве дипломатов в посольствах - ред.) я не участвовал, у нас есть наши посольства, которые должны быть пополнены персоналом. Что касается числа дипломатов из других стран, из России, не знаю, сколько их, но наш МИД должен представить информацию, сделать анализ, тогда увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа "икс" дипломатов по аналогии с посольствами других стран, может быть, в соотношении с количеством жителей, которых они обслуживают, оказывают консульские услуги. Но вопрос уместный", - сказал Гросу в пятницу вечером в эфире телеканала TVR Moldova. Таким образом он ответил на вопрос ведущего о паритете числа дипломатов в посольстве Молдавии в России и в дипмиссии РФ в Кишиневе, Ранее депутат парламента от ПДС Дориан Истратий заявил в интервью местным СМИ, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. Депутат отметил, что Кишинев рассчитывает на уважение со стороны всех стран, включая Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230421/nato-1866987280.html

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россия, молдавия, кишинев, дорин речан, игорь гросу, мария захарова, в мире