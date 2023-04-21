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Молдавия заявила, что почти выполнила условия Еврокомиссии - РИА Новости, 21.04.2023
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22:22 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/moldavia-1867020893.html
Молдавия заявила, что почти выполнила условия Еврокомиссии
Молдавия заявила, что почти выполнила условия Еврокомиссии - РИА Новости, 21.04.2023
Молдавия заявила, что почти выполнила условия Еврокомиссии
Молдавия находится на завершающем этапе выполнения девяти условий Еврокомиссии для переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил в интервью в пятницу спикер... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T22:22
2023-04-21T22:22
в мире
брюссель
украина
майя санду
игорь гросу
молдавия
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 21 апр – РИА Новости. Молдавия находится на завершающем этапе выполнения девяти условий Еврокомиссии для переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил в интервью в пятницу спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. "Мы находимся на финальном этапе выполнения девяти условий Европейской комиссии, перед началом переговоров о вхождении в европейскую семью (ЕС -ред.), есть еще вопросы с "деолигархизацией", нужно внести ряд поправок в законодательство, чтобы гарантировать невмешательство олигархов. Аналогичные законы принимала Грузия и Украина, такая инициатива направлена на укрепление государственных институтов. Также остается в приоритете реформа в сфере юстиции и борьба с коррупцией. Мы работаем над этим", - сказал Гросу в пятницу вечером в эфире телеканала TVR Moldova. Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что передал Брюсселю отчет о прогрессе Молдавии в процессе подготовки к европейской интеграции. Он подтвердил приверженность продолжению проведения программы реформ, чтобы можно было начать переговоры о присоединении Молдавии в ЕС в кратчайшие сроки. Министр отметил, что следующим шагом станет создание подробного списка действий, которые должны предпринять центральные власти для удовлетворения требований Европейской комиссии.
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в мире, брюссель, украина, майя санду, игорь гросу, молдавия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Украина, Майя Санду, Игорь Гросу, Молдавия, Евросоюз, Еврокомиссия
Молдавия заявила, что почти выполнила условия Еврокомиссии

Молдавия заявила, что почти выполнила все условия к переговорам о вступлении в ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 апр – РИА Новости. Молдавия находится на завершающем этапе выполнения девяти условий Еврокомиссии для переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил в интервью в пятницу спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
"Мы находимся на финальном этапе выполнения девяти условий Европейской комиссии, перед началом переговоров о вхождении в европейскую семью (ЕС -ред.), есть еще вопросы с "деолигархизацией", нужно внести ряд поправок в законодательство, чтобы гарантировать невмешательство олигархов. Аналогичные законы принимала Грузия и Украина, такая инициатива направлена на укрепление государственных институтов. Также остается в приоритете реформа в сфере юстиции и борьба с коррупцией. Мы работаем над этим", - сказал Гросу в пятницу вечером в эфире телеканала TVR Moldova.
Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что передал Брюсселю отчет о прогрессе Молдавии в процессе подготовки к европейской интеграции. Он подтвердил приверженность продолжению проведения программы реформ, чтобы можно было начать переговоры о присоединении Молдавии в ЕС в кратчайшие сроки. Министр отметил, что следующим шагом станет создание подробного списка действий, которые должны предпринять центральные власти для удовлетворения требований Европейской комиссии.
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