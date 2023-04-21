Молдавия заявила, что почти выполнила условия Еврокомиссии
Молдавия заявила, что почти выполнила все условия к переговорам о вступлении в ЕС
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 апр – РИА Новости. Молдавия находится на завершающем этапе выполнения девяти условий Еврокомиссии для переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил в интервью в пятницу спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
"Мы находимся на финальном этапе выполнения девяти условий Европейской комиссии, перед началом переговоров о вхождении в европейскую семью (ЕС -ред.), есть еще вопросы с "деолигархизацией", нужно внести ряд поправок в законодательство, чтобы гарантировать невмешательство олигархов. Аналогичные законы принимала Грузия и Украина, такая инициатива направлена на укрепление государственных институтов. Также остается в приоритете реформа в сфере юстиции и борьба с коррупцией. Мы работаем над этим", - сказал Гросу в пятницу вечером в эфире телеканала TVR Moldova.
Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что передал Брюсселю отчет о прогрессе Молдавии в процессе подготовки к европейской интеграции. Он подтвердил приверженность продолжению проведения программы реформ, чтобы можно было начать переговоры о присоединении Молдавии в ЕС в кратчайшие сроки. Министр отметил, что следующим шагом станет создание подробного списка действий, которые должны предпринять центральные власти для удовлетворения требований Европейской комиссии.