https://ria.ru/20230421/mitropolit-1866902704.html

Защите митрополита Павла отказали в обжаловании меры пресечения

Защите митрополита Павла отказали в обжаловании меры пресечения - РИА Новости, 21.04.2023

Защите митрополита Павла отказали в обжаловании меры пресечения

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:23

2023-04-21T14:23

2023-04-21T14:28

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украина

россия

киевская область

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антониу гутерреш

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая, пишет украинское издание "Страна"."Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения. Таким образом, наместник Киево-Печерской лавры остается под домашним арестом до 30 мая", - пишет "Страна".Первого апреля Служба безопасности Украины предъявила наместнику лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток. По решению суда митрополит должен отбывать арест с электронным браслетом в Киевской области - вдали от Киево-Печерской лавры.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230421/lavra-1866885385.html

https://ria.ru/20230417/upts-1865786858.html

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украина, россия, киевская область, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, оон, ситуация вокруг упц