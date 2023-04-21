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Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана - РИА Новости, 21.04.2023
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01:10 21.04.2023 (обновлено: 01:21 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/milli-1866774430.html
Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана
Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана - РИА Новости, 21.04.2023
Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана
Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли намерен в скором времени провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:10
2023-04-21T01:21
в мире
судан
вооруженные силы сша
столкновения в хартуме
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли намерен в скором времени провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, сообщила РИА Новости представительница офиса американского генерала."Я готова подтвердить, что этого еще не произошло, но такое намерение присутствует", - заявила собеседница агентства.При этом она добавила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть намерение со стороны Милли также провести разговор с представителем противоборствующей стороны – командующим Силами быстрого реагирования Судана Мухаммедом Хамданом Дагло.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. В четверг стороны, в отличие от предыдущих двух дней, не заявляли о перемирии.По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html
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в мире, судан, вооруженные силы сша, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Вооруженные силы США, Столкновения в Хартуме
Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана

Глава комитета начштабов США Милли намерен провести разговор с командующим армией Судана

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли намерен в скором времени провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, сообщила РИА Новости представительница офиса американского генерала.
"Я готова подтвердить, что этого еще не произошло, но такое намерение присутствует", - заявила собеседница агентства.
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При этом она добавила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть намерение со стороны Милли также провести разговор с представителем противоборствующей стороны – командующим Силами быстрого реагирования Судана Мухаммедом Хамданом Дагло.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. В четверг стороны, в отличие от предыдущих двух дней, не заявляли о перемирии.
По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.
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В миреСуданВооруженные силы СШАСтолкновения в Хартуме
 
 
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