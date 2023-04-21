https://ria.ru/20230421/milli-1866774430.html

Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана

Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана - РИА Новости, 21.04.2023

Американский генерал Милли проведет разговор с командующим армией Судана

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли намерен в скором времени провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:10

2023-04-21T01:10

2023-04-21T01:21

в мире

судан

вооруженные силы сша

столкновения в хартуме

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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли намерен в скором времени провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, сообщила РИА Новости представительница офиса американского генерала."Я готова подтвердить, что этого еще не произошло, но такое намерение присутствует", - заявила собеседница агентства.При этом она добавила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть намерение со стороны Милли также провести разговор с представителем противоборствующей стороны – командующим Силами быстрого реагирования Судана Мухаммедом Хамданом Дагло.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. В четверг стороны, в отличие от предыдущих двух дней, не заявляли о перемирии.По словам министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html

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в мире, судан, вооруженные силы сша, столкновения в хартуме