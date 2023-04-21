https://ria.ru/20230421/mid-1866980652.html

МИД отреагировал на публикации СМИ о разведывательной деятельности России

МИД отреагировал на публикации СМИ о разведывательной деятельности России - РИА Новости, 21.04.2023

МИД отреагировал на публикации СМИ о разведывательной деятельности России

Данные СМИ о подрывной и разведывательной деятельности РФ в Северной Европе является вбросом, на который Москва будет реагировать, заявила официальный... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:28

2023-04-21T18:28

2023-04-21T18:47

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

дания

норвегия

швеция

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Данные СМИ о подрывной и разведывательной деятельности РФ в Северной Европе является вбросом, на который Москва будет реагировать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что в нарушение норм международного права о неприкосновенности частной жизни обнародованы "фото- и видеоматериалы, личные данные как бывших, так и действующих сотрудников российских загранучреждений"."При этом никаких доказательств якобы незаконной деятельности российских дипломатов не приводится. Еще серия аналогичной "продукции" на подходе. Очевидно, что за провокацией стоят власти, так как указанные телекомпании тесно связаны с государством и ими финансируются, а также спецслужбы не только этих стран, но и их заокеанских кураторов", - заявила официальный представитель МИД России.По ее словам, "очередной всплеск шпиономании" в странах Северной Европы и взятый курс на демонизацию России ведет к невосполнимому ущербу для отношений."Продолжим жестко реагировать на все подобные провокации. Реализуем ответные действия, которые покажут роль представительств этих стран в России в реальном нарушении обязательств по Венской конвенции по дипотношениям. Фактов немало", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230421/rakety-1866969192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, дания, норвегия, швеция, финляндия, европа