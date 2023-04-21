https://ria.ru/20230421/mery-1866716076.html

На МСП.РФ запустили адресный подбор мер поддержки для предпринимателей

На МСП.РФ запустили адресный подбор мер поддержки для предпринимателей - РИА Новости, 21.04.2023

На МСП.РФ запустили адресный подбор мер поддержки для предпринимателей

На Цифровой платформе МСП.РФ заработал механизм адресного подбора услуг и мер поддержки для предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:00

2023-04-21T10:00

2023-04-21T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ заработал механизм адресного подбора услуг и мер поддержки для предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), которая является оператором платформы."Проактивный подбор мер поддержки — это по факту новый формат коммуникации государства и бизнеса. Его реализация — один из приоритетов, закрепленных в концепции создания Цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Благодаря запуску нового алгоритма теперь государство буквально само приходит к предпринимателю и показывает, чем оно готово помочь именно его бизнесу", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в проактивном режиме Цифровая платформа не только подбирает подходящие меры поддержки на основании профиля бизнеса, но и самостоятельно проверяет предприятие на соответствие условиям получения каждой такой меры. Алгоритм МСП.РФ также анализирует, что может помешать пользователю получить поддержку от государства.Для работы алгоритма необходимо, чтобы был активирован цифровой профиль бизнеса. Сейчас алгоритму доступна проверка профиля на более, чем 20 основных стоп-факторов, предусмотренных как федеральным законодательством, так и региональными актами, регулирующими господдержку. По итогам обработки данных платформа предлагает пользователю адресно подобранные меры, параметрам которых он полностью соответствует, и может сразу перейти к подаче заявки. Для него также составляется перечень потенциально доступных мер: по ним выявлены стоп-факторы, которые нужно устранить, чтобы не получить отказ. Платформа при этом подскажет, как исправить недостатки, где получить или проверить недостающие сведения.Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Ее создание и развитие предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям МСП.РФ во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и свыше 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

https://ria.ru/20230407/uslugi-1863506354.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, россия