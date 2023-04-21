https://ria.ru/20230421/medvedev-1866931021.html

Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю

Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю - РИА Новости, 21.04.2023

Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине" - РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:40

2023-04-21T15:40

2023-04-21T16:05

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германия

россия

берлин (город)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине" - таким образом он прокомментировав слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего нормальным проведение атак Киева по российской территории."Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников Третьего рейха. Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", - написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.Ранее глава минобороны Германии заявил в эфире немецкого телевидения, что проведение военных операций Украины на территории России является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. По мнению министра, которое он выразил в эфире телеканала ZDF, проведение военных операций на территории противника является нормальным.

https://ria.ru/20230421/vsu-1866874573.html

германия

россия

берлин (город)

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Екатерина Зайцева

в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий медведев