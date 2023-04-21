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Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю - РИА Новости, 21.04.2023
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15:40 21.04.2023 (обновлено: 16:05 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/medvedev-1866931021.html
Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю
Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю - РИА Новости, 21.04.2023
Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине" - РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:40
2023-04-21T16:05
в мире
германия
россия
берлин (город)
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине" - таким образом он прокомментировав слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего нормальным проведение атак Киева по российской территории."Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников Третьего рейха. Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", - написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.Ранее глава минобороны Германии заявил в эфире немецкого телевидения, что проведение военных операций Украины на территории России является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. По мнению министра, которое он выразил в эфире телеканала ZDF, проведение военных операций на территории противника является нормальным.
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в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий медведев
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Медведев
Медведев призвал главу Минобороны Германии помнить историю

Медведев призвал немцев, желающих напасть на Россию, готовиться к параду в Берлине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине" - таким образом он прокомментировав слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего нормальным проведение атак Киева по российской территории.
"Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников Третьего рейха. Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", - написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее глава минобороны Германии заявил в эфире немецкого телевидения, что проведение военных операций Украины на территории России является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. По мнению министра, которое он выразил в эфире телеканала ZDF, проведение военных операций на территории противника является нормальным.
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