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Разработчик рассказал о возможностях робота "Маркер" - РИА Новости, 21.04.2023
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Новое оружие России
 
03:11 21.04.2023 (обновлено: 03:13 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/marker-1866779336.html
Разработчик рассказал о возможностях робота "Маркер"
Разработчик рассказал о возможностях робота "Маркер" - РИА Новости, 21.04.2023
Разработчик рассказал о возможностях робота "Маркер"
Перспективный робот "Маркер" получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:11
2023-04-21T03:13
новое оружие россии
технологии
россия
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
безопасность
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Перспективный робот "Маркер" получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. Ранее Дудоров рассказал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компании специально под запуск с платформы "Маркер". "Потенциально мы можем установить на "Маркер" контейнеры, в которых будут размещены до 100 таких беспилотников. Таким образом, с "Маркера" смогут осуществляться атаки на противника роями дронов", - сказал он. По его словам, на сегодняшний день проведено уже несколько сотен вылетов БАС-80. Собеседник агентства выразил надежду, что испытания дрона завершатся в ближайшие три-четыре месяца (июле-августе 2023 года), после чего их результаты продемонстрируют потенциальным заказчикам, что позволит начать их серийное производство. Масса БАС-80 без боевой части составляет 1,7 килограмма, потенциальный объем БЧ - около 600 граммов с возможностью его дальнейшего увеличения, дальность полета - до 30 километров, время нахождения в полете - до 18 минут. "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
https://ria.ru/20230415/reb-1865489269.html
https://ria.ru/20230412/robosnayper-1864642708.html
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технологии, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, безопасность
Новое оружие России, Технологии, Россия, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Фонд перспективных исследований, Безопасность
Разработчик рассказал о возможностях робота "Маркер"

Евгений Дудоров: робот "Маркер" сможет запускать до ста малоразмерных дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМобильная робототехническая платформа "Маркер"
Мобильная робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мобильная робототехническая платформа "Маркер". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Перспективный робот "Маркер" получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.
Ранее Дудоров рассказал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компании специально под запуск с платформы "Маркер".
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"Потенциально мы можем установить на "Маркер" контейнеры, в которых будут размещены до 100 таких беспилотников. Таким образом, с "Маркера" смогут осуществляться атаки на противника роями дронов", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день проведено уже несколько сотен вылетов БАС-80. Собеседник агентства выразил надежду, что испытания дрона завершатся в ближайшие три-четыре месяца (июле-августе 2023 года), после чего их результаты продемонстрируют потенциальным заказчикам, что позволит начать их серийное производство.
Масса БАС-80 без боевой части составляет 1,7 килограмма, потенциальный объем БЧ - около 600 граммов с возможностью его дальнейшего увеличения, дальность полета - до 30 километров, время нахождения в полете - до 18 минут.
"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
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