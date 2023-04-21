https://ria.ru/20230421/makron-1866860066.html

Рейтинг Макрона опустился до рекордного минимума, показало исследование

Рейтинг Макрона опустился до рекордного минимума, показало исследование - РИА Новости, 21.04.2023

Рейтинг Макрона опустился до рекордного минимума, показало исследование

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, только 26% французов... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:13

2023-04-21T12:13

2023-04-21T12:13

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, только 26% французов одобряют главу государства, говорится в исследовании центра BVA. Это стало рекордно низким значением с 2017 года, в последний раз популярность Макрона опускалась до такого уровня во время кризиса "желтых жилетов" в октябре 2018 года, сказано в исследовании. Ещё 32% жителей Франции относятся к президенту "скорее плохо", а 41% - "очень плохо". Лишь 36% французов считают, что Макрон по-прежнему сохраняет авторитет, при этом большинство жителей (84%) считают, что французский лидер все больше "отдаляется от людей". Однако вместе с этим исследование показало, что электоральная база Макрона остаётся ему верна, и 70% тех, кто проголосовал за действующего главу государства в первом туре президентских выборов 2022 года, по-прежнему поддерживают его. Кроме того, исследование показало, что 63% французов хотят продолжения акций протеста в связи с повышением пенсионного возраста. Гнев из-за действий властей испытывают 45% жителей страны, еще 38% выражают обеспокоенность. Исследование проводилось специально для радиостанции RTL онлайн с 18 по 19 апреля. В нем приняли участие 1002 француза старше 18 лет. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html

https://ria.ru/20230420/plan-1866525736.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, эммануэль макрон