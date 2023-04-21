https://ria.ru/20230421/lutsenko-1866914766.html

Луценко: здравоохранение Вологодчины получит дополнительно 270 млн рублей

Луценко: здравоохранение Вологодчины получит дополнительно 270 млн рублей - РИА Новости, 21.04.2023

Луценко: здравоохранение Вологодчины получит дополнительно 270 млн рублей

На развитие сферы здравоохранения в Вологодской области планируется выделить дополнительно в 2023-2025 годах около 270 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:59

2023-04-21T14:59

2023-04-21T14:59

вологодская область

андрей луценко

олег кувшинников

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На развитие сферы здравоохранения в Вологодской области планируется выделить дополнительно в 2023-2025 годах около 270 миллионов рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания области.На заседании комитета Законодательного собрания области по образованию, культуре и здравоохранению депутаты обсудили изменения, которые предлагается внести в закон области "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", а именно поправки, которые касаются выделения дополнительных средств на развитие системы здравоохранения."На реализацию государственных программ по здравоохранению предлагается выделить дополнительно 268,8 миллиона рублей. Так, более 200 миллионов рублей на три года будет направлено на оказание вологжанам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Речь идёт об операциях для лечения сложных заболеваний. Еще дополнительные 60 миллионов будут направлены на строительство пристройки к Вологодской городской поликлиники N4", - прокомментировал председатель заксобрания области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Помимо этого, депутаты комитета поддержали законопроект, предложенный губернатором области Олегом Кувшинниковым, который касается поддержки работников амбулаторий и центров общей врачебной практики на селе.Согласно закону, принятому в 2013 году, единовременные выплаты были установлены для врачей, фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестёр фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые после окончания учебного заведения переехали на работу в сельскую местность. Теперь на эту выплату смогут рассчитывать работники врачебных амбулаторий и центров общей врачебной практики. Средства на единовременные компенсационные выплаты в областном бюджете предусмотрены в сумме 50,2 миллиона рублей ежегодно.

https://ria.ru/20230413/zakonodatelstvo-1865051173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, олег кувшинников