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Ефимов: три пищевых компании получат льготные кредиты на 6,6 млрд рублей - РИА Новости, 21.04.2023
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09:10 21.04.2023
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Ефимов: три пищевых компании получат льготные кредиты на 6,6 млрд рублей
Ефимов: три пищевых компании получат льготные кредиты на 6,6 млрд рублей - РИА Новости, 21.04.2023
Ефимов: три пищевых компании получат льготные кредиты на 6,6 млрд рублей
Столичные власти одобрили льготные инвестиционные кредиты трем производителям продуктов питания на общую сумму 6,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:10
2023-04-21T09:10
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичные власти одобрили льготные инвестиционные кредиты трем производителям продуктов питания на общую сумму 6,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва активно поддерживает пищевую отрасль – предприятия получают субсидии, налоговые преференции и льготные займы. Нарастить вложения в модернизацию площадок им помогают инвестиционные льготные кредиты. Помощь по программе уже одобрена трем крупным мясоперерабатывающим заводам на общую сумму 6,6 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр.Программа льготного инвестиционного кредитования промышленности была запущена в марте прошлого года, ее оператором выступает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Ставка по льготным кредитам на сумму до 3 миллиардов рублей составляет 3% годовых, средства могут быть направлены на закупку оборудования, прав интеллектуальной собственности, а также на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: три пищевых компании получат льготные кредиты на 6,6 млрд рублей

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичные власти одобрили льготные инвестиционные кредиты трем производителям продуктов питания на общую сумму 6,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва активно поддерживает пищевую отрасль – предприятия получают субсидии, налоговые преференции и льготные займы. Нарастить вложения в модернизацию площадок им помогают инвестиционные льготные кредиты. Помощь по программе уже одобрена трем крупным мясоперерабатывающим заводам на общую сумму 6,6 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр.

Программа льготного инвестиционного кредитования промышленности была запущена в марте прошлого года, ее оператором выступает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Ставка по льготным кредитам на сумму до 3 миллиардов рублей составляет 3% годовых, средства могут быть направлены на закупку оборудования, прав интеллектуальной собственности, а также на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.
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