Ефимов: три пищевых компании получат льготные кредиты на 6,6 млрд рублей
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичные власти одобрили льготные инвестиционные кредиты трем производителям продуктов питания на общую сумму 6,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва активно поддерживает пищевую отрасль – предприятия получают субсидии, налоговые преференции и льготные займы. Нарастить вложения в модернизацию площадок им помогают инвестиционные льготные кредиты. Помощь по программе уже одобрена трем крупным мясоперерабатывающим заводам на общую сумму 6,6 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр.
Программа льготного инвестиционного кредитования промышленности была запущена в марте прошлого года, ее оператором выступает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Ставка по льготным кредитам на сумму до 3 миллиардов рублей составляет 3% годовых, средства могут быть направлены на закупку оборудования, прав интеллектуальной собственности, а также на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.
"Москва активно поддерживает пищевую отрасль – предприятия получают субсидии, налоговые преференции и льготные займы. Нарастить вложения в модернизацию площадок им помогают инвестиционные льготные кредиты. Помощь по программе уже одобрена трем крупным мясоперерабатывающим заводам на общую сумму 6,6 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр.
Программа льготного инвестиционного кредитования промышленности была запущена в марте прошлого года, ее оператором выступает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Ставка по льготным кредитам на сумму до 3 миллиардов рублей составляет 3% годовых, средства могут быть направлены на закупку оборудования, прав интеллектуальной собственности, а также на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.