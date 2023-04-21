https://ria.ru/20230421/les-1866979305.html
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 22 по 30 апреля
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 22 по 30 апреля - РИА Новости, 21.04.2023
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 22 по 30 апреля
Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 22 по 30 апреля в связи с осложнением пожароопасной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:21
2023-04-21T18:21
2023-04-21T18:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
гидрометцентр
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 22 по 30 апреля в связи с осложнением пожароопасной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области."С 22 по 30 апреля 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели", - сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Чиновник уточнил, что это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки – установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья IV класса пожарной опасности и отсутствием изменения погоды в ближайшие дни по данным прогноза Гидрометцентра России.В ведомстве добавили, что в филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" будет усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО "Центрлесхоз" организовано ежедневное дежурство ответственных лиц."Все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866695115.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов, гидрометцентр
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Гидрометцентр
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 22 по 30 апреля в связи с осложнением пожароопасной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
"С 22 по 30 апреля 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели", - сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов
.
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Чиновник уточнил, что это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки – установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья IV класса пожарной опасности и отсутствием изменения погоды в ближайшие дни по данным прогноза Гидрометцентра России
.
В ведомстве добавили, что в филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" будет усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО "Центрлесхоз" организовано ежедневное дежурство ответственных лиц.
"Все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров", - добавили в ведомстве.