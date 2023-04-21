https://ria.ru/20230421/leopard-1866945739.html

Украина, ФРГ и Польша подписали документ о ремонтном центре для Leopard 2

Украина, ФРГ и Польша подписали документ о ремонтном центре для Leopard 2 - РИА Новости, 21.04.2023

Украина, ФРГ и Польша подписали документ о ремонтном центре для Leopard 2

Украина, ФРГ и Польша подписали письмо о намерении открыть центр по обслуживанию боевых танков украинских сил Leopard 2, заявил министр обороны Украины Алексей... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:32

2023-04-21T16:32

2023-04-21T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

алексей резников

нато

борис писториус

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина, ФРГ и Польша подписали письмо о намерении открыть центр по обслуживанию боевых танков украинских сил Leopard 2, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. "Прошло заседание "танковой коалиции". Благодарен своему немецкому и польскому коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали письмо о намерениях открыть в Польше центр по обслуживанию и ремонту украинских основных боевых танков Leopard 2", - написал Резников. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерениях республики разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams, а также производство боеприпасов с обедненным ураном для них. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, украина, россия, сергей лавров, алексей резников, нато, борис писториус