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Кормление котенка краснокнижного леопарда впервые попало на видео - РИА Новости, 21.04.2023
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Хорошие новости
 
04:15 21.04.2023 (обновлено: 15:38 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/leopard-1866781700.html
Кормление котенка краснокнижного леопарда впервые попало на видео
Кормление котенка краснокнижного леопарда впервые попало на видео - РИА Новости, 21.04.2023
Кормление котенка краснокнижного леопарда впервые попало на видео
На камеры фотоловушек в национальном парке "Земля леопарда" впервые попало грудное вскармливание котенка дальневосточного леопарда, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:15
2023-04-21T15:38
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. На камеры фотоловушек в национальном парке "Земля леопарда" впервые попало грудное вскармливание котенка дальневосточного леопарда, рассказали в пресс-службе учреждения. "Молодая мама — леопард Leo 190F — продемонстрировала процесс выхаживания детеныша. Фотоловушка "Земли леопарда" поймала момент единения краснокнижного родителя с детенышем на вершине хребта", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, котенок не старше шести-семи месяцев. В этом возрасте леопарды обычно переходят с молока на мясо."Однако, как видно, единственный ребенок самки не спешит взрослеть", — отметили сотрудники нацпарка. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, на небольшом участке e у границы Китая с Россией, несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на 2022 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывался 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20230420/leopard-1866502653.html
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Хорошие новости, Приморский край, Китай, Россия, Общество
Кормление котенка краснокнижного леопарда впервые попало на видео

Кормление котенка краснокнижного леопарда впервые попало на видео в нацпарке в Приморье

© "Земля леопарда" / ВКонтактеКадр видео, опубликованного пресс-службой парка "Земля леопарда"
Кадр видео, опубликованного пресс-службой парка Земля леопарда
© "Земля леопарда" / ВКонтакте
Кадр видео, опубликованного пресс-службой парка "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. На камеры фотоловушек в национальном парке "Земля леопарда" впервые попало грудное вскармливание котенка дальневосточного леопарда, рассказали в пресс-службе учреждения.
"Молодая мама — леопард Leo 190F — продемонстрировала процесс выхаживания детеныша. Фотоловушка "Земли леопарда" поймала момент единения краснокнижного родителя с детенышем на вершине хребта", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, котенок не старше шести-семи месяцев. В этом возрасте леопарды обычно переходят с молока на мясо.
"Однако, как видно, единственный ребенок самки не спешит взрослеть", — отметили сотрудники нацпарка.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, на небольшом участке e у границы Китая с Россией, несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на 2022 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывался 121 взрослый дальневосточный леопард.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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