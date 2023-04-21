https://ria.ru/20230421/lenta-1866991612.html
Партия социалистов развернет в Кишиневе большую георгиевскую ленту на 9 Мая
Партия социалистов развернет в Кишиневе большую георгиевскую ленту на 9 Мая - РИА Новости, 21.04.2023
Партия социалистов развернет в Кишиневе большую георгиевскую ленту на 9 Мая
"Молодая гвардия" партии социалистов Молдавии подготовило целый ряд мероприятий к Дню Победы, среди которых "Вальс Победы", "Вахта памяти" и развертывание... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:15
2023-04-21T19:15
2023-04-21T19:15
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия" партии социалистов Молдавии подготовило целый ряд мероприятий к Дню Победы, среди которых "Вальс Победы", "Вахта памяти" и развертывание 80-метровой георгиевской ленты в центре Кишинева и в одном из городов на юге республики, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы молодежного крыла названной партии Никита Роменский. "В центре Кишинева и в одном из городов на юге будет развернута огромная 80-метровая георгиевская лента. Когда именно, мы еще сообщим. Это наше традиционное мероприятие. В прошлом году мы не смогли его провести. Партия власти запретила любого рода демонстрацию этого символа. В этом году Конституционным судом разрешена демонстрация данного символа, если он носит исторический подтекст", - отметил Роменский. Он подчеркнул, что ношение и распространение георгиевской ленты в понимании "Молодой гвардии" носит сугубо исторический подтекст, и мероприятие с ее развертыванием - историко-культурное, которое объединяет людей вне зависимости от возраста, языка общения, религии. "Это событие сложно не заметить в силу своего масштаба. Когда молодогвардейцы начинают только развертывать георгиевскую ленту, люди видят, подходят, подключаются, вместе держат ее, поют "Катюшу" и другие песни военных лет, вместе вспоминают те события. Бывало, что ребята оставляли свои подписи на ленте, запечатляя момент. Все СМИ, которые даже не поддерживают его организацию, пишут о событии как о грандиозном", - сказал собеседник агентства. В программе запланировано также мероприятие "Вахта памяти", которое проводится в большинстве своем в регионах. Молодые люди в военной форме держат строй у Вечного огня, тем самым привлекая внимание общественности к важности организации подобных почестей по случаю событий Великой Отечественной войны не только в столице, но и в каждом уголке республики. Традиционным является и "Вальс Победы", в котором и на сей раз закружат молодые люди на центральной площади города Кишинева между аркой Победы и кафедральным собором. В Молдавии весной прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов "V" и "Z". В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что запрет на ношение указанных символов был введен в соответствии с законодательством, однако применять наказание за их использование можно, когда они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений. В суде подчеркнули, что это решение не восстанавливает право граждан на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях, чтобы применить наказания. Решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами.
https://ria.ru/20230411/lenta-1864545574.html
https://ria.ru/20230214/lenta-1852029970.html
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в мире, молдавия, кишинев, молодая гвардия
В мире, Молдавия, Кишинев, Молодая гвардия
Партия социалистов развернет в Кишиневе большую георгиевскую ленту на 9 Мая
Партия социалистов развернет в Кишиневе 80-метровую георгиевскую ленту на 9 Мая
КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия" партии социалистов Молдавии подготовило целый ряд мероприятий к Дню Победы, среди которых "Вальс Победы", "Вахта памяти" и развертывание 80-метровой георгиевской ленты в центре Кишинева и в одном из городов на юге республики, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы молодежного крыла названной партии Никита Роменский.
"В центре Кишинева и в одном из городов на юге будет развернута огромная 80-метровая георгиевская лента. Когда именно, мы еще сообщим. Это наше традиционное мероприятие. В прошлом году мы не смогли его провести. Партия власти запретила любого рода демонстрацию этого символа. В этом году Конституционным судом разрешена демонстрация данного символа, если он носит исторический подтекст", - отметил Роменский.
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Он подчеркнул, что ношение и распространение георгиевской ленты в понимании "Молодой гвардии" носит сугубо исторический подтекст, и мероприятие с ее развертыванием - историко-культурное, которое объединяет людей вне зависимости от возраста, языка общения, религии.
"Это событие сложно не заметить в силу своего масштаба. Когда молодогвардейцы начинают только развертывать георгиевскую ленту, люди видят, подходят, подключаются, вместе держат ее, поют "Катюшу" и другие песни военных лет, вместе вспоминают те события. Бывало, что ребята оставляли свои подписи на ленте, запечатляя момент. Все СМИ, которые даже не поддерживают его организацию, пишут о событии как о грандиозном", - сказал собеседник агентства.
В программе запланировано также мероприятие "Вахта памяти", которое проводится в большинстве своем в регионах. Молодые люди в военной форме держат строй у Вечного огня, тем самым привлекая внимание общественности к важности организации подобных почестей по случаю событий Великой Отечественной войны не только в столице, но и в каждом уголке республики. Традиционным является и "Вальс Победы", в котором и на сей раз закружат молодые люди на центральной площади города Кишинева между аркой Победы и кафедральным собором.
В Молдавии весной прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов "V" и "Z". В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что запрет на ношение указанных символов был введен в соответствии с законодательством, однако применять наказание за их использование можно, когда они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений. В суде подчеркнули, что это решение не восстанавливает право граждан на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях, чтобы применить наказания. Решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами.
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