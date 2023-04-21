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Фигура Ленина померкла, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 21.04.2023
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07:23 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/lenin-1866788267.html
Фигура Ленина померкла, заявил глава ВЦИОМ
Фигура Ленина померкла, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 21.04.2023
Фигура Ленина померкла, заявил глава ВЦИОМ
Фигура Владимира Ленина за 30 лет деконструкции советской версии истории померкла, если к началу перестройки он считался сверхчеловеком планетарного масштаба,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:23
2023-04-21T07:23
владимир ленин (владимир ульянов)
валерий федоров
иосиф сталин (джугашвили)
вциом
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фигура Владимира Ленина за 30 лет деконструкции советской версии истории померкла, если к началу перестройки он считался сверхчеловеком планетарного масштаба, то сегодня он стал одним из ряда выдающихся деятелей истории, заявил РИА Новости гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю). "Понятно, что за 30 лет деконструкции советской версии истории нашего государства фигура Ленина так сильно померкла. Если к началу перестройки он считался таким сверхчеловеком, такого планетарного масштаба, человек, который изменил судьбы всего нашего человечества, на вот такую высоту он был поставлен, то сегодня он воспринимается как один из ряда выдающихся наших соотечественников, деятелей истории", - сказал Федоров. Он отметил, что также в этом ряду есть Иосиф Сталин, Петр I, Екатерина Великая. По словам Федорова, Ленин по-прежнему воспринимается позитивно большинством россиян. "То есть замазать черной краской Ленина не удалось. И он по-прежнему воспринимается скорее позитивно большинством россиян… Конечно, есть возрастная дифференциация: понятно и предсказуемо молодые люди знают меньше, для них это персонаж что-то типа Ивана Грозного - было давно и неправда, остались только былинные сказания. А для старшего поколения все-таки это историческая личность, о нем знают больше - и думают о нем, и оценивают его скорее позитивно", - сказал он.
https://ria.ru/20230411/mavzoley-1864470400.html
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владимир ленин (владимир ульянов), валерий федоров, иосиф сталин (джугашвили), вциом, общество
Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Валерий Федоров, Иосиф Сталин (Джугашвили), ВЦИОМ, Общество
Фигура Ленина померкла, заявил глава ВЦИОМ

Глава ВЦИОМ Федоров: фигура Ленина померкла, он уже не сверхчеловек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фигура Владимира Ленина за 30 лет деконструкции советской версии истории померкла, если к началу перестройки он считался сверхчеловеком планетарного масштаба, то сегодня он стал одним из ряда выдающихся деятелей истории, заявил РИА Новости гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю).
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"Понятно, что за 30 лет деконструкции советской версии истории нашего государства фигура Ленина так сильно померкла. Если к началу перестройки он считался таким сверхчеловеком, такого планетарного масштаба, человек, который изменил судьбы всего нашего человечества, на вот такую высоту он был поставлен, то сегодня он воспринимается как один из ряда выдающихся наших соотечественников, деятелей истории", - сказал Федоров.
Он отметил, что также в этом ряду есть Иосиф Сталин, Петр I, Екатерина Великая.
«
"То есть с такой позиции сверхчеловека он перешел на позицию одного из выдающихся исторических деятелей. Можно сказать, героев нашей истории", - уточнил гендиректор ВЦИОМ.
По словам Федорова, Ленин по-прежнему воспринимается позитивно большинством россиян.
"То есть замазать черной краской Ленина не удалось. И он по-прежнему воспринимается скорее позитивно большинством россиян… Конечно, есть возрастная дифференциация: понятно и предсказуемо молодые люди знают меньше, для них это персонаж что-то типа Ивана Грозного - было давно и неправда, остались только былинные сказания. А для старшего поколения все-таки это историческая личность, о нем знают больше - и думают о нем, и оценивают его скорее позитивно", - сказал он.
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