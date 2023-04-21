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Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
19:55 21.04.2023 (обновлено: 20:52 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/lavra-1866998935.html
Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма
Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма - РИА Новости, 21.04.2023
Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма
Защитники Киево-Печерской лавры декламируют слова Христа о "соли земли" и "свете миру" из Евангелия от Матфея у входа в один из лаврских храмов, рассказали РИА... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:55
2023-04-21T20:52
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (украина)
иисус христос
антониу гутерреш
украинская православная церковь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Защитники Киево-Печерской лавры декламируют слова Христа о "соли земли" и "свете миру" из Евангелия от Матфея у входа в один из лаврских храмов, рассказали РИА Новости очевидцы. Активист из числа защитников монастыря декламировал на украинском языке цитату о "соли земли" – одном из самых известных образов христиан и христианства – из Нагорной проповеди Иисуса Христа по пятой главе Евангелия от Матфея. "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить", – говорит он, завершая ее троекратным "Христос воскресе!". Собравшиеся отвечают ему "Воистину воскресе!" хором. Печерский суд в Киеве ранее отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, сообщил адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман в своем телеграм-канале. Полиция Киева ранее заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. Кроме того, была задержана правозащитница Виктория Кохановская, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, ее подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
https://ria.ru/20230419/napadenie-1866359417.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (украина), иисус христос, антониу гутерреш, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (Украина), Иисус Христос, Антониу Гутерреш, Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма

Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие от Матфея у храма

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Защитники Киево-Печерской лавры декламируют слова Христа о "соли земли" и "свете миру" из Евангелия от Матфея у входа в один из лаврских храмов, рассказали РИА Новости очевидцы.
Активист из числа защитников монастыря декламировал на украинском языке цитату о "соли земли" – одном из самых известных образов христиан и христианства – из Нагорной проповеди Иисуса Христа по пятой главе Евангелия от Матфея.
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
"Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить", – говорит он, завершая ее троекратным "Христос воскресе!".
Собравшиеся отвечают ему "Воистину воскресе!" хором.
Печерский суд в Киеве ранее отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, сообщил адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман в своем телеграм-канале. Полиция Киева ранее заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. Кроме того, была задержана правозащитница Виктория Кохановская, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, ее подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую
19 апреля, 15:16
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (Украина)Иисус ХристосАнтониу ГутеррешУкраинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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