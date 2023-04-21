https://ria.ru/20230421/lavra-1866998935.html

Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма

Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма - РИА Новости, 21.04.2023

Защитники Киево-Печерской лавры декламируют Евангелие у храма

Защитники Киево-Печерской лавры декламируют слова Христа о "соли земли" и "свете миру" из Евангелия от Матфея у входа в один из лаврских храмов, рассказали РИА... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:55

2023-04-21T19:55

2023-04-21T20:52

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (украина)

иисус христос

антониу гутерреш

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862036874_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a1811c36fae1dbe4215c551e116b790c.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Защитники Киево-Печерской лавры декламируют слова Христа о "соли земли" и "свете миру" из Евангелия от Матфея у входа в один из лаврских храмов, рассказали РИА Новости очевидцы. Активист из числа защитников монастыря декламировал на украинском языке цитату о "соли земли" – одном из самых известных образов христиан и христианства – из Нагорной проповеди Иисуса Христа по пятой главе Евангелия от Матфея. "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить", – говорит он, завершая ее троекратным "Христос воскресе!". Собравшиеся отвечают ему "Воистину воскресе!" хором. Печерский суд в Киеве ранее отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, сообщил адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман в своем телеграм-канале. Полиция Киева ранее заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. Кроме того, была задержана правозащитница Виктория Кохановская, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, ее подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html

https://ria.ru/20230419/napadenie-1866359417.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, александр ткаченко (украина), иисус христос, антониу гутерреш, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц