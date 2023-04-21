В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что охранявших ее казаков арестовывают
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Силовики начали арестовывать казаков, охранявших территорию Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале.
"Митрополит Павел заявил, что казаков, которые многие годы обеспечивали охрану Киево-Печерской лавры, арестовывают", — говорится в записи.
Как сообщило ранее украинское издание "Страна.ua", Киевский апелляционный суд оставил в силе решение сохранить меру пресечения наместнику лавры митрополиту Павлу (Лебедю). Он будет находиться под домашним арестом до 30 мая.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева.
Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".