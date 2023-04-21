https://ria.ru/20230421/lavra-1866943496.html

В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков

В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков - РИА Новости, 21.04.2023

В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков

Силовики начали арестовывать казаков, охранявших территорию Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:27

2023-04-21T16:27

2023-04-21T17:20

религия

киев

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

антониу гутерреш

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Силовики начали арестовывать казаков, охранявших территорию Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале."Митрополит Павел заявил, что казаков, которые многие годы обеспечивали охрану Киево-Печерской лавры, арестовывают", — говорится в записи.Как сообщило ранее украинское издание "Страна.ua", Киевский апелляционный суд оставил в силе решение сохранить меру пресечения наместнику лавры митрополиту Павлу (Лебедю). Он будет находиться под домашним арестом до 30 мая. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева. Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230421/lavra-1866885385.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, франциск (хорхе марио бергольо), антониу гутерреш, оон, ситуация вокруг упц