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В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков - РИА Новости, 21.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:27 21.04.2023 (обновлено: 17:20 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/lavra-1866943496.html
В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков
В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков - РИА Новости, 21.04.2023
В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков
Силовики начали арестовывать казаков, охранявших территорию Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:27
2023-04-21T17:20
религия
киев
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
антониу гутерреш
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Силовики начали арестовывать казаков, охранявших территорию Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале."Митрополит Павел заявил, что казаков, которые многие годы обеспечивали охрану Киево-Печерской лавры, арестовывают", — говорится в записи.Как сообщило ранее украинское издание "Страна.ua", Киевский апелляционный суд оставил в силе решение сохранить меру пресечения наместнику лавры митрополиту Павлу (Лебедю). Он будет находиться под домашним арестом до 30 мая. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева. Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230421/lavra-1866885385.html
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киев, украина, франциск (хорхе марио бергольо), антониу гутерреш, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
В Киево-Печерской лавре заявили об арестах охраняющих обитель казаков

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что охранявших ее казаков арестовывают

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Силовики начали арестовывать казаков, охранявших территорию Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов в телеграм-канале.
"Митрополит Павел заявил, что казаков, которые многие годы обеспечивали охрану Киево-Печерской лавры, арестовывают", — говорится в записи.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Монахам Киево-Печерской лавры удалось зайти в обитель
Вчера, 13:38
Как сообщило ранее украинское издание "Страна.ua", Киевский апелляционный суд оставил в силе решение сохранить меру пресечения наместнику лавры митрополиту Павлу (Лебедю). Он будет находиться под домашним арестом до 30 мая.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева.
Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры
Вчера, 11:50
 
РелигияКиевУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Антониу ГутеррешООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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