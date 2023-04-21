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Монахам Киево-Печерской лавры удалось зайти в обитель - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
13:38 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/lavra-1866885385.html
Монахам Киево-Печерской лавры удалось зайти в обитель
Монахам Киево-Печерской лавры удалось зайти в обитель - РИА Новости, 21.04.2023
Монахам Киево-Печерской лавры удалось зайти в обитель
Монахи Киево-Печерской лавры, которых ранее в пятницу не пускали на территорию обители, зашли в нее, сообщает в телеграм-канале каноническая Украинская... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:38
2023-04-21T13:38
религия
украина
ситуация вокруг упц
киев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры, которых ранее в пятницу не пускали на территорию обители, зашли в нее, сообщает в телеграм-канале каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Ранее, как сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на администрацию заповедника "Киево-Печерская лавра", здесь на время работы комиссии минкультуры Украины по приему-передаче имущества ввели специальный пропускной режим. "Братию не пускали в обитель. Монахи зашли", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале УПЦ. Ранее в пятницу представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" вместе с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божией Матери на территории лавры, требуют его закрыть. СПЖ сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, а позже опечатали один из ее корпусов. В минкультуры Украины сообщили, что опечатан Братский корпус на Ближних пещерах. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), который находится под домашним арестом, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230421/lavra-1866852892.html
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украина, ситуация вокруг упц, киев
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Киев
Монахам Киево-Печерской лавры удалось зайти в обитель

Монахи Киево-Печерской лавры, которых ранее не пускали на территорию обители, зашли в нее

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры, которых ранее в пятницу не пускали на территорию обители, зашли в нее, сообщает в телеграм-канале каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
Ранее, как сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на администрацию заповедника "Киево-Печерская лавра", здесь на время работы комиссии минкультуры Украины по приему-передаче имущества ввели специальный пропускной режим.
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры
Вчера, 11:50
"Братию не пускали в обитель. Монахи зашли", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале УПЦ.
Ранее в пятницу представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" вместе с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божией Матери на территории лавры, требуют его закрыть. СПЖ сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, а позже опечатали один из ее корпусов. В минкультуры Украины сообщили, что опечатан Братский корпус на Ближних пещерах.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), который находится под домашним арестом, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
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